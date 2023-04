L’actual regidor de Serveis Urbans ha declarat mitjançant un article d’opinió l’èxit de la gestió respecte a la desaparició o desmantellació de l’antiga estació de servei. Ubicada en l’avinguda Luis Suñer d’Alzira, durant la seua gestió com a responsable de l’àrea, en col·laboració amb Compromís com a equip de govern. Una reivindicació que s’arrossegava des de fa 21 anys.

Tal i com declara, Pascual, ara només cal esperar que en un futur, es puga dur endavant el projecte que inclourà el mural de l’antiga fàbrica d’Avidesa i un bust de l’industrial alzireny Luis Suñer. El dia que este espai estiga inaugurat Alzira haurà aconseguit posar el punt i final a un llarg recorregut. Per acabar amb la problemàtica generada per la estació de servici i també la ciutat saldarà un deute amb un dels seus fills més il·lustres

L’edil ha recordat que les reunions en Conselleria de Medi Ambient van ser constants. Fins aconseguir diversos anys després que es comprometreren a incloure la instal·lació dins del Pla d’Espais Degradats. Cosa que suposava un pas més, ja que implicava el reconeixement del mal estat en què es trobava la gasolinera i passava a mans de Conselleria el manteniment i descontaminació de la zona.