Fernando Pascual valora la gran qualitat de la gespa del l’Estadi Luis Suñer

L’Estadi Luis Suñer ha tingut un excel·lent manteniment durant els últims quatre anys. La qual cosa ha permés que el camp acabe aquesta temporada en perfectes condicions.

Així ho ha manifestat Fernando Pascual, regidor d’Esports de l’ajuntament d’Alzira. Qui agraeix públicament el treball realitzat pels tècnics municipals i els conserges encarregats del manteniment del camp de gespa natural, tot i que en el seu moment va rebre crítiques.

Segons apunta, Pascual, alguns entrenadors de futbol han declarat que l’estadi Luis Suñer és considerat actualment, possiblement, un dels millors d’Espanya en la seua categoria.

Fernando Pascual, com a regidor d’Esports ha volgut felicitar a l’equip del seu departament per la seua dedicació, encapçalat per Enric Taronjer, pel seu suport i compromís amb l’esport local.