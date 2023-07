Festival de Trompeta, cinema, naturalesa i moltes altres activitats gratuïtes, aquest cap de setmana a Quart de Poblet

El Q-TRUMPET Fest reuneix els millors trompetistes i inclou un concert gratuït el dissabte

El reeixit film “Pare no hi ha més que un 3” es projecta el dia 15 en Cinema a la Fresca

Música, cinema i naturalesa seran els grans protagonistes de l’agenda de Quart de Poblet amb un esdeveniment de gran rellevància que posa al municipi en l’epicentre social. La segona edició del Festival Q-TRUMPET Fest, que reunirà, del 13 al 16 de juliol, als millors trompetistes d’Europa en un esdeveniment organitzat per la Agrupació Musical l’Amistat en col·laboració amb l’Ajuntament. El festival es desenvoluparà en diferents instal·lacions com la seu de L’Amistat, la sala d’actes de la Casa de Cultura i el Teatre de Centre Cultural el Casino. Aquest últim espai acollirà un concert gratuït de la mà de l’alumnat assistent al Q-TrumpetFest per a mostrar tot l’aprés durant els últims dies. La cita serà el 15 de juliol, a les 19.30 hores. I és que la trobada comptarà amb una programació d’àmplia varietat, destacant les classes magistrals i individuals impartides per un professorat internacional de primer nivell.

D’altra banda, el cinema serà una de les propostes més destacades amb la projecció d’un dels grans èxits del cinema espanyol: “Pare no hi ha més que un 3”. Aquest divertit llargmetratge podrà gaudir-se en família, el dissabte 15 de juliol, a les 22.00 hores, en la pista esportiva al costat de la biblioteca.

Així mateix, el llit del Túria tornarà a acollir una activitat a l’aire lliure per a conéixer més a fons el gran tresor natural del municipi, la Fundació Limne proposa “Descobrim la biodiversitat del riu”. En la mateixa es posarà en relleu aquelles espècies de fauna i flora que habiten en l’enclavament verd. Per a inscriure’s cal enviar un correu a participa@limne.org o trucar al telèfon 654076533.

D’altra banda, ara que la calor referma res millor que un bon bany en la piscina d’estiu, que obri les seues portes de dilluns a dijous, de 12.00 a 20.00 hores i de divendres a diumenge, d’11.00 a 20.00 hores. A més, l’oficina d’informació turística, en l’antiga estació de Renfe, estarà oberta el divendres, de 16.00 a 20.00 hores i el dissabte, de 10.00 a 14.00 hores.