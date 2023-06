El Teatre El Musical, La Mutant Espai d’Arts Vives i els coberts de la Marina de València acullen onze produccions este cap de setmana

Arranca en el Cabanyal-Canyamelar el Festival Internacional de Circ ‘Contorsions’

La 6a edició del Festival Internacional de Circ de València ‘Contorsions’, organitzat per la Regidoria d’Acció Cultural. Comença este dijous, 15 de juny, en diversos espais del barri del Cabanyal-Canyamelar. La programació del certamen compta amb onze produccions de projecció i reconeixement, tant a escala internacional com estatal. ‘Contorsions’ busca a més impulsar les creacions locals, que suposen el 50% de la seua programació, i les companyies joves.

El Festival Internacional de Circ de València, ‘Contorsions’, arranca en gran, este dijous 15 de juny. De la mà de les premiades companyies catalanes Manolo Alcántara, amb el seu espectacle ‘Maña’ a partir de les 20.00 h en la plaça de Joan Antoni Benlliure, i Los Galindos i el seu espectacle ‘Mort de Riure’, guardonat com a ‘Millor espectacle de circ’ en els Premis Talia 2023. Este últim està programat en La Mutant a partir de les 22.30 h.

‘Contorsions’ s’ha conformat com un festival que continua reivindicant el circ de sala. Per la qual cosa els espais triats en este sentit són el Teatre El Musical i La Mutant Espai d’Arts Vives. El certamen internacional s’assenta també com un esdeveniment que s’imbrica en el territori. Més específicament, en el barri del Cabanyal-Canyamelar, en aproximar els espectacles a peu de carrer. Principalment en el Cobert número 2 de La Marina de València, però també en altres espais no convencionals i d’ús públic del barri.

La segona jornada del festival s’iniciarà en la vesprada del divendres 16

La segona jornada del festival s’iniciarà en la vesprada del divendres 16 amb l’espectacle ‘Laisse Moi’, de la companyia francesa Collectif Primavez. En la qual els seus intèrprets i acròbates Nely Carrasco i Miguel Rubio buscaran la fluïdesa en els gestos i el moviment. Mesclant l’espai horitzontal del sòl i el vertical del masteler xinés.

Li seguirà el primer espectacle de sala del festival, ‘Suspensión’, de la companyia madrilenya Nueveuno, la producció de la qual parla de les noves masculinitats. Impulsada per una línia de teatre molt visual i poètica, i que també es podrà veure per primera vegada a València, concretament en el Teatre El Musical a partir de les 20.30 h.

El divendres es tanca amb ‘LUME’, de la companyia DU’K’TO, un espectacle que conjuga acrobàcia i les tècniques mà a mà, clown i trapezi, amb una estructura escenogràfica que genera una vinculació amb la mar a través de la seua tecnologia i temàtica. Serà en el Cobert 2 de la Marina, a les 22.30 h.

Dissabte, 17 de juny

El mateix dissabte, 17 de juny, l’escola de circ valenciana, CREAT, presentarà el seu espectacle de fi de curs, ‘2/tercios’, a les 22.30 h en La Mutant, un espectacle dirigit per l’artista i creador Itamar Glucksmann.

La programació del diumenge es concentra pràcticament en el Cobert 2 de la Marina de València amb l’espectacle ‘4 parets i un sostre’ de la companyia Sputniks i que parla de les migracions, acompanyat d’una exposició fotogràfica que es podrà visitar durant tota la jornada; ‘Fins al Cel’ de Spinish Circ, un work in progress que fa ús de la complexa tècnica de la barra russa; i ‘Arròs’, d’Anna Mateu.

El Festival tancarà amb la companyia Eia, Premi MAX a les Arts Escèniques en 2017, i el seu últim espectacle ‘Nuye’, on mescla diverses tècniques de circ com l’acrobàcia i el mà a mà per a fer una exploració sobre les dinàmiques de les relacions de parella. Serà en La Mutant a partir de les 20.30.

Com a activitat paral·lela al festival, i per a acostar el circ a tota la família, es realitzarà un taller impulsat per Espai Circ este dissabte 17 de juny, de 12.00 a 14.00 h, en el Cobert 2 de la Marina. Les persones interessades poden inscriure’s a través de la web del festival (https://www.contorsions.es/ca/) o acudir directament al lloc en el qual podran participar sempre que l’aforament no s’haja cobert. Els espectacles de carrer estaran oberts al públic fins a completar l’aforament. Els de sala són gratuïts, prèvia reserva a través de les webs dels respectius teatres (https://www.teatreelmusical.es i https://www.lamutant.com).