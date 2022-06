El programa esportiu ‘En plena forma’ conclou esta primera temporada i es reprendrà en tornar de les vacances d’estiu. El regidor d’Esports, Fernando Pascual, s’ha acostat fins al poliesportiu de Tulell per acomiadar el curs.



En finalitzar l’activitat física s’ha realitzat un esmorzar saludable per a tots els participants d’esta iniciativa. A més també se’ls ha obsequiat amb una motxilla de color roig corporatiu, amb la imatge del departament d’Esports i amb el nom del programa ‘En plena forma’.



Cal recordar que este programa esportiu està destinat a persones majors, és una activitat totalment gratuïta i que es realitza tres dies per setmana: Es dona inici amb exercicis de calfament supervisats per monitors titulats per a continuació procedir la sessió de gimnàstica variada.



La valoració per part de les dones i homes que participen ha estat molt positiva, tant amb les activitats del mateix programa com pels monitors que dirigeixen les sessions, El regidor d’Esports, Fernando Pascual ha estat conversant amb els participants en finalitzar l’activitat per conéixer de primera mà les seues impressions d’esta primera edició.



Pascual ha manifestat que “En esta primera temporada del programa ‘En plena forma’ la valoració és més que positiva. Cal destacar que es va començar amb una situació sociosanitària complicada a causa de la Covid, però el bon treball realitzat pel departament d’Esport i per les monitores i monitors d’este programa ha fet que haja estat tot un èxit i que els mateixos usuaris demanen començar el curs que ve com més prompte millor”. L’edil també ha fet valdre “la importància de l’activitat física moderada en les persones majors. Fer esport moderat obté beneficis significatius com la millora en la funció cardiopulmonar, en la flexibilitat, força i qualitat de vida”.