Finalitza la 16 edicio de la Setmana de l’Economia d’Alzira amb quasi seixanta ponents de renom

La programació d’aquest any ha abordat una àmplia gamma de temes rellevants per al món empresarial i laboral.

La participació de ponents de renom, com l’empresari i economista Emilio Duró, l’exnadadora olímpica Gemma Mengual, Jesus Manzano comic i guionista de tv. El reconegut influencer local Jesús Soriano, promotor del perfil de xarxes socials “Soy camarero”, ha enriquit encara més l’experiència dels assistents.

Entre la gran varietat de temes tractats destaquen el de la intel·ligència artificial. Les plagues en el camp i la importància de la creació d’una marca pròpia per a les empreses.

No obstant això, la Setmana de l’Economia no es limita únicament a temes globals, sinó que també ha dedicat un espai destacat al teixit empresarial local. Amb taules rodones protagonitzades per iniciatives com “12 mesos 12 comerços” de Ideas. A més dona l’oportunitat de participar en entrevistes laborals per a cobrir fins a 52 ofertes de feina subratlla el compromís de la Setmana de l’Economia amb el benestar i el progrés de la seva comunitat.

Lamentablement s’ha ajornat el sopar de gala degut al incendi de valencia, Raul Tudela Soriano, president de la asosiacio empresarial de Alzira ens explica l’importancia. Ens explica la importancia de eixa clausura i invita als participans a assistir quan es celebre.

Amb una varietat d’activitats que abraça tant a empresaris com a desocupats i al públic en general, l’event s’ha consolidat com un punt de trobada imprescindible en el calendari de la Ribera Alta. La diversitat de perspectives i la voluntat de descobrir talent entre els carrers d’Alzira són testimonis del compromís continu de la comunitat empresarial amb el creixement i el desenvolupament de la regió, per aixo augurem moltes més edicions.