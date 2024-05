Dimarts passat dia 21 de maig va tindre lloc l’última trobada intergeneracional d’aquest curs 23-24 entre els integrants del taller “GENT GRAN”

Dimarts passat dia 21 de maig va tindre lloc l’última trobada intergeneracional d’aquest curs 23-24 entre els integrants del taller “GENT GRAN”. Fruit de la col·laboració entre el departament de serveis socials de l’Ajuntament de Benifaió i els alumnes de 4t de l’ESO del col·legi Crist Rey. Promotor d’aquest projecte de tecnologia inclusiva dirigit als més majors.



Aquestes sessions mensuals que han tingut lloc en horari escolar es van iniciar a l’octubre de 2023. “Amb la intenció de promocionar la digitalització i trencar la bretxa digital existent entre generacions convertint als joves, experts en l’ús del dispositiu digital. En tutors dels més majors” comenten des del departament organitzador.



L’ús d’aplicacions d’interès o de xarxes socials, fer videoconferències, com usar la càmera de fotos o de vídeo, obrir-se un correu electrònic. I com usar-lo, possibilitats de configurar i personalitzar els dispositius han sigut. Entre altres, els temes que els 25 alumnes de l’ESO han treballat amb els més de 15 majors que han participat en estos encontres.

En l’última sessió de comiat la “Gent Gran” va obsequiar als seus “joves” amb una “*xocolatada” amb fartons i croissants. Van rebre d’aquests el detall d’una xicoteta creu de fusta que tots van acollir amb gran alegria. “En finalitzar es van pronunciar de manera espontània discursos per totes dues parts. En els quals es van expressar tant el profund agraïment pel viscut com el desig d’èxit en els projectes de vida proposats”. Assenyalen des de l’organització..



A part dels objectius proposats no hi ha dubte que “tant majors com joves s’emporten una experiència súper enriquidora d’aprenentatge mutu. En la qual s’han generat uns vincles afectius que tots dos grups han valorat com una cosa única i molt valuós” afirmen des del departament de Serveis Socials.



Aquest projecte de tecnologia inclusiva té continuïtat i tornarà a l’octubre pròxim amb els nous alumnes de 4t de l’ESO de la Fundació educativa José Gras.