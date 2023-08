Finalitzen les Festes del Barri de Santa Rosa a l’Alcúdia amb Gran Participació i Tradició

El Barri de Santa Rosa Cloenda les Seues Festes Amb Un Sopar Especial

L’Alcúdia S’Enfronta a Una Nova Onda Festiva a Partir de l’U de Setembre

El barri de Santa Rosa de l’Alcúdia, conegut per les seues festes carregades de tradició i comunitat, ha conclòs les seues celebracions que van començar el passat divendres 18 d’agost. Un dels moments més destacats ha estat quan els festers han corregut davant d’una traca, afegint emoció i espirit festiu a l’ambient.

Les activitats que més han ressonat aquest any són els bingos, que s’han organitzat tant per a majors com per als més menuts. Estes activitats han tingut un gran triomf, atreient a nombrosos participants i espectadors. A més dels bingos, el barri també ha gaudit d’altres activitats i tornejos com el de truc o parxís. Estes dinàmiques han servit per reforçar el sentiment de comunitat i unió entre els habitants.

Amb més de 20 anys de tradició, aquestes festes de barri no solament congreguen als residents de Santa Rosa, sinó també als de les zones adjacents. La participació i l’entusiasme dels veïns demostren la importància i el lloc que ocupen aquestes festes en el cor de l’Alcúdia.

Encara que les festes de Santa Rosa hagen conclòs, no hi ha temps per a la tristesa, ja que tota l’Alcúdia es prepara per una altra onada de celebracions. A partir de l’u de setembre, la localitat sencera estarà en festes, prometent més dies de diversió, tradició i comunitat.

En resum, mentre les festes de Santa Rosa de l’Alcúdia marquen el seu punt i final per a aquest any, l’esperit festiu de la localitat continua ardent. Els residents i visitants estan esperant amb entusiasme les properes celebracions que prometen ser igualment emocionants i recordables.