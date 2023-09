Aquesta actuació ha suposat una inversió de quasi 200.000 € finançats parcialment per la Unió Europea

Les obres d’aïllament de les cobertes de la Casa de Cultura de Foios ja han acabat.

Després d’una inversió de quasi 200.000 €, finançats parcialment per fons europeus a través de l’IDAE. Aquest espai centenari s’ha transformat en un més eficient energèticament.

Les obres han consistit en la millora de l’aïllament de les cobertes amb l’objectiu de reduir de forma substancial el consum elèctric de l’edifici. Seguint la línia que ha marcat l’Ajuntament de Foios en tots els edificis públics del municipi. A més, durant l’actuació, s’ha procedit a retirar els panells que ocultaven la coberta original en una de les ales del conjunt arquitectònic. Que havien causat la seua deterioració.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha valorat el treball realitzat pel consistori per a “no deixar escapar cap oportunitat d’inversió per a fer possible aquest tipus d’intervencions”. Així mateix, ha recordat que “Foios disposa d’un patrimoni únic que ens identifica com a poble, i que hem de llegar a les generacions futures en millors condicions”.