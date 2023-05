Este cap de setmana se celebra la Fira de la Tapa d’Acoda a Aldaia, on el comerç local convida a gaudir de les tapes i combinats més deliciosos de la localitat

Durant tres dies, els amants de la gastronomia tenen una cita imprescindible a Aldaia amb la celebració de la Fira de la Tapa, organitzada per Acoda – Associació de comerciants d’Aldaia.

Una selecció de negocis de la localitat oferirà les seues millors tapes i combinats més deliciosos, en un ambient festiu i acollidor. A més, durant la fira hi haurà una selecció de comerços ACODA amb ofertes exclusives per als assistents. En una oportunitat única per a conéixer i gaudir de les botigues i serveis de la localitat amb música en directe i molt bon ambient.

S’inaugurarà hui divendres 5 de maig a les 18h

L’esdeveniment, situat a la plaça Lluís Portabella d’Aldaia, s’inaugurarà el divendres 5 de maig a les 18h i romandrà obert fins a la 1:30h de la nit. El dissabte la fira estarà oberta tot el dia amb un horari de matins, de 11h a 15h, i de vesprades de 18h a 2h de la matinada.

Finalment, el diumenge l’horari mantindrà la fira oberta de 11h a 16h. Els bars i restaurants que participaran esta edició son: Abe’s, Esmorzars Bum Bum, Carnisseria Català, L’Origen, La Milonga Empanades, La meua bella Lola Bar i Xarcuteria Ana. També comptarem amb copes, cocktails i vins del Bar Mercat, Café Bàsic i Mojitos en la teua festa. A més, els comerços participants seran: Atraccions Espinosa Navarro, Automòbils Pinel, Calçats Dauden, els Detalls de Anais, Kesto Modista i Bellesa i Spa Natalia Mendez.

Atraccions infantils i actuacions musicals

La fira comptarà amb atraccions infantils i actuacions musicals de gran nivell per a tots els públics, entre les quals està la banda Camins Secundaris. Especialitzada en versions de pop/rock nacional que actuarà el divendres sobre les 23:30h. El dissabte comptarem amb la presència de Karaoke Rock Band a les 24h.

Enguany s’ha donat un creixement en la qualitat de la Fira de la Tapa molt notable. Tant a l’hora de triar els comerços i les tapes que participaran en la fira. Com en les activitats i les actuacions musicals amb les quals comptarem.

Com a novetat, enguany s’ha incorporat la venda anticipada de tiquets que es realitzarà per part d’alguns comerços participants durant el seu horari comercial. Amb l’objectiu d’agilitzar i evitar llargues cues d’espera. Durant la fira se celebrarà el concurs a la Millor Tapa de la Fira 2023. El premi de la qual es donarà el dissabte a la vesprada. Els assistents podran votar per la seua tapa favorita pel lloc web www.compraldaia.com. Així participar en el sorteig de tres packs de 10 begudes i 10 tapes, premis que es donaran el divendres a la vesprada.