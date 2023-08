Fira València Dona la Benvinguda al Mundial de Gimnàstica Rítmica

Les 200 millors gimnastes del món es reuneixen a València

Camí a París 2024: El Mundial és Clau per a la Classificació Olímpica

Fira València s’ha convertit en l’epicentre de la gimnàstica rítmica mundial. Des d’aquest dimecres i fins al 28, l’institució acollirà el Mundial de Gimnàstica Rítmica, un dels esdeveniments esportius més importants a nivell internacional. Es preveu que les 200 millors gimnastes de tot el món demostrin el seu talent i habilitat en aquest campionat.

Durant una visita recient al recinte, la regidora d’Esports, Rocío Gil, i el president de la Real Federació Espanyola de Gimnàstica Rítmica, Jesús Carballo, van tenir l’oportunitat de veure de prop el muntatge per a aquest gran esdeveniment. A més, van ser testimonis de l’intens entrenament de la Selecció Espanyola, que prepara amb gran il·lusió la seua participació en el torneig.

Rocío Gil no ha dubtat a subratllar el ferm compromís que l’Ajuntament de València té amb l’esport i amb la celebració de grans esdeveniments d’aquesta magnitud a la ciutat. Segons les seues paraules, “València busca consolidar-se com una capital esportiva d’importància internacional”.

El mundial no solament ofereix un espectacle d’alta competició, sinó que també té un gran pes en el panorama esportiu futur. Aproximadament 6.800 espectadors estaran pendents d’aquesta competició, en què gimnastes de fins a 62 països competiran pel reconeixement mundial. Però més enllà de la glòria del moment, aquest mundial és una oportunitat única per a moltes d’aquestes atletes, ja que resulta ser un pas decisiu per a la seua classificació als Jocs Olímpics de París 2024.

Amb la mirada posada en París i amb l’esperança de coronar-se com les millors del món, les gimnastes estan preparades per a donar-ho tot a Fira València. Sense dubte, aquesta serà una setmana memorable per a l’esport valencià i per a tots els aficionats de la gimnàstica rítmica.