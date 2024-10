Fira València va generar un impacte de 880,9 milions en l’economia valenciana en 2023



Aquesta dada suposa un increment del 4% respecte a l’any anterior, mentre l’impacte en llocs de treball va créixer un altre 9,5%

Nuria Montes assegura que “la Fira de València és un component fonamental de la nostra economia pel seu important efecte tractor”

L’activitat de Fira València va generar en 2023 un impacte total de 880,9 milions d’euros de renda en la Comunitat Valenciana i 15.136 ocupacions a temps complet, que representen el 0,64% del PIB i el 0,72% de l’ús de la Comunitat Valenciana, segons arreplega l’últim informe de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) sobre l’impacte de Fira València en l’economia valenciana en 2023.

Segons aquest estudi, l’impacte total (directe + indirecte + induït) sobre el PIB i l’ocupació va ser un 4% superior en termes de renda (el que suposa 34 milions d’euros més en termes reals) i un 9,5% també major en termes d’ocupació (1.317 més) respecte a l’estimat durant 2022. L’impacte global de l’activitat de Fira València, més enllà de l’economia de la Comunitat Valenciana, s’estima en uns 1.900 milions d’euros.

La Consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, i presidenta del Consell d’Administració de Fira València, Núria Montes, ha subratllat que aquestes dades demostren que l’activitat firal “és un component fonamental de la nostra economia pel seu important efecte tractor, a més de ser també una activitat tremendament rendible per a les pròpies administracions públiques.”

Empreses valencianes

L’informe de l’IVIE constata que la principal via per la qual Fira València genera riquesa en l’economia valenciana és a través de l’augment de les vendes de les empreses valencianes que participen en algun dels certàmens. Així, segons la informació de les pròpies empreses, durant 2023 el 8% de les vendes dels expositors valencians es va generar gràcies a acords signats en Fira València.

Aquesta despesa acaba tenint un impacte total en el PIB i en l’ús de la Comunitat Valenciana de 795,1 milions d’euros i 13.044 llocs de treball. En conseqüència, de cada 100 euros de renda i de cada 100 ocupacions que genera l’activitat de Fira València, 90 euros i 86 ocupacions tenen el seu origen en les vendes dels expositors valencians.

Una altra de les vies per les quals Fira València va generar riquesa en la Comunitat va ser a través de la despesa dels 2.831 expositors que van participar l’any 2023. En concret, l’informe estima en 41,6 milions la seua aportació al PIB i 680 ocupacions generades.

Augment de la despesa turística

La fira va rebre en 2023 un total de 501.399 visitants, un 1,9% menys que en 2023, dels quals el 80,2% eren de la Comunitat, el 12,9% de la resta d’Espanya i el 6,9% de l’estranger. No obstant això, atés que va augmentar la despesa mig diària, la despesa turística en l’economia valenciana va ser un 15,8% superior en termes reals al de 2022. Aquesta injecció de despesa turística va tindre un impacte de 26 milions en el PIB i va aconseguir generar o mantindre un total de 916 llocs de treball equivalents a temps complet.

Segons l’informe de l’IVIE, el sector serveis concentra el 82,4% de l’impacte en renda i el 84,8% en ocupació, destacant tres branques d’activitat: les activitats immobiliàries i serveis empresarials, l’hostaleria i el comerç i reparació. A més, la recaptació d’ingressos de les Administracions Públiques per l’activitat econòmica de Fira València va augmentar fins als 388,2 milions (via IVA; cotitzacions a la Seguretat Social; Impost de societats i IRPF).

Activitat firal

L’any passat l’entitat va acollir més d’un centenar d’esdeveniments, entre els quals 27 fires, 16 esdeveniments externs, 3 rodatges i 27 esdeveniments privats. A més, la despesa atribuïble a Fira susceptible de generar impactes va ascendir en 2023 a 899,3 milions, un increment del 11,9% respecte a 2022.

D’eixa xifra total, 19,9 milions d’euros (2,2% del total) corresponen a despeses de funcionament del recinte firal (+ 5,5% en termes reals); 48,2 milions d’euros (5,4% del total) és la despesa turística dels visitants a Fira València ( 15,8% més que en 2022); 34,3 milions d’euros (3,8% del total) és despesa dels expositors (un 4,1% més que l’any anterior) i 796,9 milions d’euros (88,6% del total i un 12,2% superior a la xifra de 2022) són vendes d’expositors valencians generades gràcies a la seua participació en esdeveniments organitzats per Fira València.

En definitiva, Fira València té un important efecte multiplicador en l’economia valenciana ja que per cada euro de despesa de funcionament realitzat en 2023 s’han generat 23,6 euros de renda i 50,9 euros de venda. Per cada milió d’euros gastats en el funcionament de Fira València, s’han creat 405 ocupacions i per cada euro de despesa de funcionament, les Administracions Públiques ingressen 10,4 euros en forma de cotitzacions socials i impostos.