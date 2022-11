Firalboraia mostra el múscul del comerç i artesania local d’Alboraia davant més de 8.000 visitants

Més de 40 expositors participants van participar en aquest esdeveniment de promoció, que fan un balanç molt positiu de la sisena edició

La Fira de Comerç i Artesania Firalboraia, convertida ja en tot un múscul de promoció dels negocis locals del municipi, ha tancat la seua sisena edició amb gran èxit. En concret, més de 40 expositors participants han conformat l’esdeveniment d’aquest any dut a terme els dies 21, 22 i 23 d’octubre i pel qual han passat més de 8.000 visitants.

L’Ajuntament d’Alboraia, baix la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Consum que lidera Sebastián Torres, va programar per a l’ocasió una gran quantitat d’activitats: demostracions de productes, sortejos, tallers, actuacions musicals en directe, espectacles de màgia, monòlegs, una scape room, una pista de bitles infantil, rocòdrom, tirolina, pintacares, contacontes i tallers de reciclatge, així com proposades de promoció de salut i igualtat i un photocall per a generar visibilitat en les xarxes socials.

Com a novetats, es van incorporar casetes per a agricultors i agricultores per a la venda directa i es va convidar a les Cambres Europees amb seu a la Comunitat Valenciana. A més, ‘Alboraia Turisme’ va habilitar un estand amb el Gremi d’Orxaters Artesans d’Alboraia i la Denominació d’Origen Xufa de València. L’esdeveniment ha comptat amb la col·laboració de ACEPA, l’Associació de Comerciants, Empresaris i Professionals d’Alboraia.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría; Sebastián Torres, el regidor de l’àrea, i membres de la Corporació Municipal van inaugurar Firalboraia 2022 en un acte al qual va acudir la Secretària Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, Empar Martínez Buenafé. “Firalboraia és una excel·lent oportunitat per a unir al nostre teixit empresarial i productiu i potenciar la seua promoció, una línia en la qual treballem constantment perquè el comerç local és un pilar fonamental de la vida social d’Alboraia”, explica Chavarría.

Experiència que genera valoracions excel·lents

Els expositors participants han valorat excel·lentment l’experiència, destacant la ubicació, l’atenció del personal tècnic, les activitats realitzades i, especialment, la repercussió que Firalboraia genera en els seus negocis. Aquests resultats, explica Sebastián Torres, “corresponen al resultat d’una àmplia experiència realitzant fires d’aquest tipus”.

Des de 2007, l’Ajuntament d’Alboraia realitza periòdicament esdeveniments d’aquest tipus, encara que no va ser fins a Firalboraia que es va professionalitzar la marca i se li va donar una sèrie de continuïtat, una iniciativa duta a terme sota la direcció de Sebastián Torres en la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Consum.