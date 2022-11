Territori Gamer compta, enguany, amb una programació en la qual no faltaran els tornejos o l’esport

Foios es prepara per a acollir, aquest dissabte, 12 de novembre, una nova edició del Territori Gamer, una trobada per a les persones amants dels videojocs que acollirà els tornejos de Súper Smash Bross i Fifa 23 d’11.00 a 14.00 hores; i el torneig Rocket League i Mario Kart de 16.00 a 20.00 hores. Els guanyadors o guanyadores dels tornejos rebran, a més d’una medalla personalitzada, una Nintendo Switch, un comandament PS4 i auriculars gaming.

A més, hi haurà zona de joc lliure on totes les persones assistents podran jugar al Just Dance, GT Sport, Play Station 5, Nintendo, endinsar-se en el món de la realitat virtual, o diferents jocs de taula.

Com a novetat, la quarta edició de Territori Gamer comptarà amb classes d’entreteniment esportiu de la mà de Vidafitness. Un programa subvencionat per Joventut de la Mancomunitat del Carraixet, que es desenvoluparà a les 10.00 h i a les 15.00 h.

El regidor de Joventut, Paco Serrano, ha animat a la població jove del municipi a “participar d’aquest esdeveniment que va començar a organitzar-se en 2019 com a resposta a una demanda juvenil plasmada en una enquesta de participació”. Serrano ha assenyalat que “els videojocs són una de les formes d’entreteniment més populars entre la joventut i, prova d’això, és el bon acolliment que han tingut totes les anteriors edicions de Territori Gamer”.

Per a participar, només s’haurà d’aconseguir l’entrada a la pàgina web omegawg.com.