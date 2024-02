La presentació de les finals serà el dimarts 27 de febrer a la Casa de Cultura

Foios acollirà per primera vegada les finals de la 5a Copa d’Hivern de galotxa del Trofeu de la Diputació de València.

Foios acollirà per primera vegada les finals de la 5a Copa d’Hivern de galotxa del Trofeu de la Diputació de València. Les finals de totes les categories de la competició tindran lloc el diumenge 3 de març al carrer Major del municipi de l’Horta Nord.

Prèviament, es realitzarà la presentació dels equips finalistes i desenvolupament de les finals davant la ciutadania i el món de la pilota valenciana. Serà el dimarts 27 de febrer, a les 20.00 hores, a la Casa de Cultura de Foios.

“Encara que hem acollit partides de competicions de pilota valenciana, moltes d’elles escolars, mai hem disputat una final d’aquesta competició. Ens fa especial il·lusió poder viure-la per primera vegada i fer un pas més en l’impuls del nostre esport des de Foios”, explica Emma García, regidora d’Esports.

L’edil ha animat a assistir a la presentació de les finals i, com no, a viure l’adrenalina de l’última jornada de la competició, organitzada per la Diputació de València i la Federació de Pilota Valenciana en col·laboració amb l’Ajuntament i el Club Pilotari de Foios.