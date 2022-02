La urbanització permetrà obrir carrers alternatius al carrer de la Sarieta i evitarà trànsit pel casc vell

L’Ajuntament de Foios aprovà dimecres la reparcel·lació del PAI Portalet-Forn Vell, les obres del qual podrien començar abans de l’estiu. L’aprovació del PAI posa fi a 13 anys de reivindicació per part dels veïns del carrer Sarieta, que han suportat un trànsit intens en un carrer sense condicions i suposarà un gran avanç en la mobilitat del municipi.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, s’ha felicitat per l’aprovació del PAI: “és la culminació d’un procés de molts esforços i negociacions, hem perseverat perquè sabíem que era l’única manera de resoldre els problemes dels veïns del carrer de la Sarieta i del casc vell. Estem especialment contents i satisfets perquè aquest PAI va estar el primer gran problema urbanístic que començàrem a abordar en el 2015”.

El PAI afecta una superfície modesta, de poc més de 10.000 metres quadrats però amb un gran impacte en el trànsit del municipi, perquè la Sarieta és la principal entrada al poble pel nord-oest.

La urbanització incrementa la trama viària i suposarà l’habilitació de diversos vials alternatius, com ara la continuació del carrer Sant fins a l’avda. del Nord, i Enric Valor amb Manuel de Valladares, a més de dos carrers interiors.

No obstant això, no és l’única millora que permetrà el PAI.

Per a l’alcalde, “la urbanització permet avançar en la circumval·lació al poble per evitar el trànsit oportunista que travessa el municipi, i possibilita una gran ruta ciclovianant de 3 quilòmetres que connecta, de sud a nord, amb l’Anell Verd, l’antiga Via Xurra i la CV-300.

En paraules de la regidora d’Urbanisme, Mari Carmen Cabo, “el PAI servirà també per a pal·liar els problemes que pateix l’últim tram del carrer Forn Vell quan es produeixen pluges intenses” i ha destacat que la urbanització “allibera una parcel·la dotacional municipal, l’ús de la qual s’haurà de definir en un futur.”

