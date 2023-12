El govern municipal ha avançat la presentació dels comptes al ple de novembre perquè estiguen en vigor a principis de 2024

L’Ajuntament de Foios ha donat llum verda als Pressupostos Municipals per a l’any 2024. Així, els comptes municipals per al pròxim exercici, que ascendeixen a un total de 6.147.331 euros, es van aprovar en el ple ordinari d’ahir 30 de novembre amb els vots a favor de Compromís i PSOE i l’abstenció del Partit Popular. “Encara que hem procurat que els pressupostos s’aproven en temps i forma, aquesta és la vegada que s’han aprovat amb més antel·lació”, ha destacat Sergi Ruiz, alcalde de Foios.

En paraules de Marc Jiménez Agulló, regidor d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Foios, es tracta d’uns pressupostos que “responen a les necessitats del poble mantenint la qualitat dels serveis sense incrementar la pressió fiscal; a més, continuen la tendència al creixement sostingut dels últims pressupostos aprovats”.

L’estructura i partides dels nous pressupostos són molt similars als d’anys anteriors, ja que el 90 % de les despeses i ingressos es mantenen estables. Així i tot, sí que s’han donat increments en algunes partides com la pujada del 2,5 % en el Capítol I de personal que correspon a l’actualització salarial. Així mateix, les partides del Capítol II —en el qual s’inclouen àrees com a Festes, Cultura, Joventut, Igualtat, Comerç, Esports, Educació o Serveis Municipals— també han registrat un increment pressupostari a causa de la pujada generalitzada dels preus causada per la inflació actual.

En eixe sentit, també destaca un augment pressupostari en les partides destinades a contractes que requereixen licitar-se de nou, com els de neteja viària i el lloguer d’edificis que alberguen dependències municipals durant la construcció del nou Ajuntament; o també el rènting de dos vehicles utilitzats per la Policia Local de Foios.

En el Capítol VI d’inversions, el primer edil ha detallat que no té la importància d’exercicis anteriors, ja que hi ha moltes actuacions que es troben en execució o que començaran a executar-se pròximament. És el cas de les obres de construcció del nou CEIP Mare de Déu del Patrocini, la urbanització del Portalet Forn Vell, el nou Ajuntament, l’Escorxador o la rehabilitació i les actuacions per a posar en funcionament la Casa dels Artillers. No obstant això, sí que s’ha inclòs una inversió de 45.000 euros (finançada amb fons propis) destinada a adaptar l’entorn del col·legi Mare de Déu del Patrocini i dotar l’alumnat i a la comunitat educativa d’un pati adequat mentre es desenvolupen les obres del nou centre.

A més, l’alcalde ha confirmat que en el cas que hi haja romanents de tresoreria en la liquidació del pressupost de 2023, aquests es gastaran en l’actualització de jardins, parcs infantils, l’asfaltatge de carrers i camins i inversions de millora en el poliesportiu municipal.

Quant als ingressos, el regidor d’Economia i Hisenda, va destacar que s’incrementen els ingressos directes sense “pujar cap dels impostos”. “Això s’aconsegueix amb una gestió eficaç de la recaptació i amb l’augment d’habitatges nous que s’incorporen al cadastre. Enfront de la tendència actual de pujar l’IBI, Foios continua tenint l’Impost sobre Béns Immobles més baix de la comarca”, va detallar l’edil.

“Podem afirmar que el 2024 serà un any de transició entre els exercicis de planificació i inversió d’anys anteriors i la nova estratègia per a futures inversions com la urbanització del Camí de la Mar o la del Polígon de la Mar; la creació de l’Espai Associatiu en el solar del Portalet Forn Vell, la conversió en zona de vianants dels carrers del centre històric o la coberta de l’aparcament del Sector Sud”, va explicar Ruiz. És per això que el consistori destinarà 50.000 euros del pressupost municipal de 2024 a la redacció d’aquests projectes urbanístics.

Inici de les obres del CEIP Mare de Déu del Patrocini

Amb una inversió de més de 8 milions d’euros, les obres de construcció del nou CEIP Mare de Déu del Patrocini començaran el pròxim mes de gener i tindran un termini d’execució de vint mesos. Fou en maig quan l’Ajuntament va licitar les obres d’aquest nou centre educatiu en la localitat i ara s’espera que els treballs puguen començar a principis del pròxim 2024.

El nou CEIP Mare de Déu del Patrocini tindrà una superfície de més de 10.000 metres quadrats i comptarà amb dues aules de dos anys, sis classes per a Infantil i dues per a Primària; aules de música, informàtica i idiomes, aules d’audició i llenguatge i també de pedagogia terapèutica. Les instal·lacions es completaran amb un menjador, una biblioteca, un gimnàs i dues àmplies pistes esportives, zona de jocs lliures, una sala d’actes i un saló multiús.

Subvenció europea per a millorar el cicle de l’aigua a Foios

A més de l’aprovació dels Pressupostos Municipals per a l’any 2024, l’equip de govern va anunciar al ple que l’Ajuntament de Foios concorrerà a la segona convocatòria de les Ajudes del Pla PERTE de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua potable. Una convocatòria a la qual Foios es presentarà dins de la categoria d’agrupacions de localitats que sumen més de 20.000 euros i el termini de presentació de la qual finalitzarà el pròxim 12 de desembre.

Es tracta d’una subvenció de 766.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation, promoguda pel Ministeri de Transició Ecològica, i que, en el cas de concedir-se, servirà per a millorar l’eficiència del cicle urbà i la gestió de l’aigua en el municipi.