Foios calfa motors per a donar inici a les seues Falles de 2024

Les festes josefines comencen aquest dissabte amb l’exaltació de les Falleres Majors i la Crida

Foios ja té tot llest per a iniciar a les seues Falles de 2024

Aquest cap de setmana arranca la programació on no faltaran els actes més emotius i multitudinaris. Com l’exaltació i Crida, la Cavalcada de l’Humor o l’Ofrena.

“És el meu primer exercici com a regidor de Falles i estic molt agraït a la Junta Local Fallera (JLF) de Foios. La Falla Màrtirs i Adjacents, la Falla Avinguda Plaça Rei En Jaume i la Falla La Comunitat per l’acollida i treball conjunt per a fer possible aquest programa d’actes. A totes les comissions els desitge unes Falles plenes d’alegria, bon ambient i respecte”, destaca l’edil de Falles, Ferran Bartual.

Programa

Les Falles de Foios 2024 comencen aquest cap de setmana. El dissabte 2 de març, a les 18.30 hores, començarà la tradicional cercavila per a recollir a la Falla Màrtirs i Adjacents, Falla Avinguda-Plaça Rei En Jaume i Falla La Comunitat. Per a recórrer les vies principals del municipi tots junts fins a la Casa de Cultura.

A la Casa de Cultura, al voltant de les 19.30 hores. Començarà l’acte d’Exaltació de les màximes representants falleres del municipi: Rosa María Puig i Arnau, Fallera Major de Foios; i Paula Velasco i Badia, Fallera Major Infantil. Un acte previst per al passat 24 de febrer. Que s’ha reprogramat en senyal de suport a les persones afectades per l’incendi del barri de Campanar, a València.

En finalitzar, el públic es desplaçarà a la plaça del Poble per a donar la benvinguda oficial a les festes amb la tradicional Crida des del balcó de l’Ajuntament, a les 20.30 hores.

Dissabte 9 la Cavalcada de l’Humor

Després d’aquest tret d’eixida, el programa continuarà el dissabte 9 amb la Cavalcada de l’Humor. Que començarà a les 17.30 hores des de l’Albereda recorrent els carrers de Barons d’Alcahalí, avinguda del Cid, Mare de Déu del Patrocini, Dr. Millan, Major, Francesc Corell, Delme, Cervantes, Plaça La Creu, Manuel Martínez, Dr. Millan, avinguda Hugo Bacharach, Constitució, Av. Mediterrani, Jutera, Pintor Sorolla, plaça de l’Estació, Ruiz de Lihory i, finalment, Albereda.

El dilluns 18 arriba un dels moments més emotius, l’Ofrena de Flors. Que començarà al carrer Delme a les 17.30 hores i recorrerà els carrers Cervantes, Plaça La Creu, Manuel Martínez, Doctor Millán i plaça del Poble.

Finalment, el 19 de març serà la missa en honor a Sant Josep a les 12.00 hores a l’Església. En finalitzar es dispararà una mini mascletà en la plaça del Poble i serà a partir de les 23.00 hores quan s’acomiaden les Falles amb la cremà.