Foios celebra aquest diumenge la 10a carrera solidària 10K Arco Foios per la Fibrosi Quística

La prova esportiva eixirà des de l’Albereda el diumenge 17 de desembre a les 10 hores

Foios celebra aquest diumenge la X 10K Arco Foios per la Fibrosi Quística.

Una carrera solidària organitzada pel consistori, l’Associació Valenciana de Fibrosi Quística i l’Associació Recreativa Esportiva Gent de Foios. Els carrers de la localitat s’ompliran el diumenge 17 de desembre a partir de les 10 hores de corredors i corredores. Que participaran en aquesta competició esportiva per a recaptar fons destinats a la investigació d’aquesta malaltia.

La categoria absoluta de la prova tindrà un recorregut de 10 quilòmetres en circuit interurbà i asfaltat i en ella podran participar les persones majors de 18 anys. L’eixida i la meta de la carrera serà en l’Albereda de Foios. Una vegada finalitze la modalitat competitiva entorn de les 11.30 hores, començarà la carrera infantil la inscripció de la qual serà gratuïta.

La quota d’inscripció en la prova absoluta és de 10 euros amb samarreta i 5 euros si només es vol adquirir el dorsal.

Les persones interessades a córrer en aquesta prova esportiva poden inscriure’s en la pàgina web https://www.cronorunner.com/evento.php?ref=468-1754. Fins al dimarts 12 de desembre a les 23.59 hores. La quota d’inscripció en la prova absoluta és de 10 euros amb samarreta i 5 euros si només es vol adquirir el dorsal. Mentre que la inscripció en la carrera infantil serà gratuïta per a totes les categories. A més, les persones que no vulguen participar activament en la prova, però sí col·laborar solidàriament, podran comprar el Dorsal 0 per 1 euro. El termini per a realitzar les inscripcions sense samarreta finalitzarà el dijous 14 de desembre a les 23.59 hores o quan s’arribe a les 2000 inscripcions.

La recollida de dorsals es farà el dissabte 16 de desembre a la Casa de la Cultura de Foios en horari de 17 a 20 hores. També es podrà recollir el dorsal en la zona de meta (situada en l’Albereda. El mateix dia de la carrera des de les 08.15 hores fins 15 minuts abans de l’inici d’aquesta.

“Aquest 2023, la 10K celebra la seua desena edició. La qual cosa demostra la implicació de la ciutadania de Foios a contribuir de manera solidària en diferents causes. A més, és una competició esportiva que se suma a altres proves fetes enguany com la marxa 24 hores ‘non stop’ que es va dur a terme al novembre per a visibilitzar l’encefalomielitis miàlgica i recaptar fons per a la seua investigació”, explica Emma García, regidora d’Esports de Foios.