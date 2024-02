Foios celebra el 8M amb un programa ampli i participatiu

La confecció d’un mural col·laboratiu donarà inici a la programació aquest dimecres

Foios celebra aquest 8 de Març, Dia Internacional de la Dona

Foios celebra aquest 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, amb un programa d’activitats ampli i participatiu que començarà aquest dimecres 28 de febrer i finalitzarà el pròxim 9 de març. La cultura, l’esport, la solidaritat i l’empoderament seran protagonistes els pròxims dies en el municipi.

“Avancem cada dia en la igualtat de gènere impulsant polítiques municipals i treballant colze a colze amb les associacions locals. Ara, ens unim un any més al 8M amb un ampli programa que impulsarà l’empoderament de les dones des de diferents àmbits”. Explica Juan Antonio Pacha, regidor d’Igualtat de Foios.

Programa d’activitats

El programa comença aquest dimecres, 28 de febrer, amb la confecció d’un mural col·laboratiu en homenatge al Dia Internacional de la Dona. Sota la direcció d’Andrea Oliva. Serà en el mur de la Piscina Municipal i finalitzarà el dijous 29.

El divendres 1 de març, a les 17.30 hores, la Casa de Cultura acollirà un homenatge a dones majors i playbacks. El dissabte 2 hi haurà un mercadet solidari a favor d’un projecte de drets de la dona i equitat de Mans Unides, a partir de les 10.00 hores en el Mercat Municipal. A les 17.30 hores es projectarà una pel·lícula a la Casa de Cultura.

El diumenge 3 la companyia Pànic Escènic se’n pujarà a l’escenari de la Casa de Cultura amb l’obra ‘La decisió de Lola’ a les 19.00 hores. El dilluns 4, a les 18.00 hores, se celebrarà la conferència ‘Com conéixer-nos millor’ a càrrec de Pedro Luengo a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

La Casa de Cultura acollirà el dimarts 5 a les 11.00 hores la conferència ‘Esport i dona’, organitzada per la Regidoria d’Esports. A les 17.30 hores el públic es traslladarà a la Sala d’Actes per a assistir a la xarrada ‘La nostra sexualitat en la segona adolescència’ de Silvia Marzo.

L’Associació Dones de Foios celebrarà el dinar commemoratiu el dimecres 6 a les 14.30 hores en el Restaurant El Musical. Per al dijous 7, Celia Ortega impartirà la conferència ‘Com millorar la nostra memòria’ a les 17.30 hores a la Sala d’Actes. I a les 19.30 hores, a la Casa dels Artillers, la ciutadania descobrirà ‘Flores de escoria’. La novel·la de l’escriptora de Meliana Luz Ros, que estarà acompanyada per Vicente Puchol en l’acte.

El divendres 8 de març serà el més reivindicatiu en el municipi per a celebrar el Dia Internacional de la Dona. A les 11.00 hores començarà la marxa i manifestació pels carrers de Foios amb l’acompanyament de tabal i dolçaina, partint del parc Rei En Jaume.

A les 14.30 hores serà el dinar del Dia de la Dona en el Centre de Majors. Mentre que a les 18.30 hores, el Cercle d’Art de Foios celebrarà en el seu local una tertúlia per a posar en valor la figura de la pintora Maria Blanchard. Finalment, el dissabte 9 de març, a les 10.00 hores, se celebrarà una marxa violeta per la comarca que finalitzarà a Almàssera, organitzada per la Mancomunitat del Carraixet.

Pacha ha animat “a tots i totes a participar en les activitats, que ens permetran avançar en un Foios més just”. Així mateix, ha agraït la col·laboració de la Regidoria d’Esports, la de Cultura i les associacions Dones de Foios, Tyrius, Amics de Música Tradicional Pepe Palau i el Cercle d’Art.