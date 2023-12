Del 22 de desembre al 5 de gener, la il·lusió serà protagonista en els principals enclavaments del municipi

Foios celebrarà aquest Nadal amb un ampli programa d’activitats dirigides a tots els públics del 22 de desembre al 5 de gener.

La localitat viurà amb especial il·lusió aquestes dates amb moments tan esperats com la tradicional Cavalcada de Reis. Una fira nadalenca juvenil o les campanades per a acomiadar l’any, entre els actes més destacats.

La regidora de Festes, Mari Carmen Cabo, ha explicat que “des de l’Ajuntament, juntament amb les comissions falleres i les associacions musicals locals. Hem confeccionat un ampli programa per a gaudir de les festes amb família, amics i amigues en els principals enclavaments del poble”.

Programa

El programa comença el proper divendres, 22 de desembre. Amb la Ronda de nadales a càrrec de l’Escola de Música Tradicional Pepe Palau i la coral i l’aula de guitarra de l’escola de música del Centre Artístic Musical (CAM) Santa Cecília de Foios.

La música inundarà els carrers a partir de les 18.30 hores. Amb un recorregut que farà parada en comerços locals, com Tarara roba menuda, Acadèmia Paidos, Roba En Jaume, Metrocòpia, Carnisseria Albereda, Forn Vell i Pub London.

Les campanades en una festa que començarà a les 23.45 hores i finalitzarà al voltant de les 03.30 hores

El 31 de desembre Foios acomiadarà l’any en la plaça del Poble. Amb les campanades en una festa que començarà a les 23.45 hores i finalitzarà al voltant de les 03.30 hores. Una carpa amb accés lliure serà el punt de trobada per a prendre el raïm amb veïns, veïnes i amics i l’orquestra La Troya sobre l’escenari.

La il·lusió dels més menuts i menudes de la casa augmentarà especialment en la setmana de Reis. D’una banda, el dimarts i dimecres 2 i 3 de gener serà la Fira Nadal Jove en la carpa de la plaça del Poble. Amb tota mena d’activitats juvenils d’11.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores.

El dijous 4 de gener de 17.00 a 20.00 hores es podrà entregar la carta per als Reis d’Orient a l’Església de Foios. Amb els Júniors com a ajudants de Ses Majestats. La bústia del Rei també estarà disponible durant tota la setmana en la plaça de l’Ajuntament per a depositar les cartes.

El divendres 5 de gener serà la tradicional Cavalcada de Reis

I per a esperar la nit més especial de l’any, el divendres 5 de gener serà la tradicional Cavalcada de Reis. que partirà de l’avinguda Hugo Bacharach a les 16.30 hores amb el recorregut tradicional.

Les famílies que desitgen que Melcior, Gaspar o Baltasar entreguen en persona els seus regals, hauran de sol·licitar la visita a la sala d’actes de l’Ajuntament el 3 de gener de 17.00 a 21.00 hores; i el 4 de gener d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 hores.

Tallers juvenils

Des de la regidoria de Joventut de Foios també s’ha dissenyat un programa previ a les festes per a reunir els i les joves de la localitat en l’Espai Jove i realitzar tallers nadalencs gratuïts per a majors de 12 anys.

Els dies 19 i 20 de desembre a les 17.30 hores hi haurà taller de manualitats nadalenques, amb inscripcions en el 672424466. I el 21 de desembre, la Mancomunitat del Carraixet oferirà també en l’Espai Jove un taller de boles nadalenques amb inscripcions a través de joventut@mancocarraixet.es o el 618017116.