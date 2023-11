L’Espai Jove i la Casa dels Artillers han sigut l’escenari de dues festes “terrorífiques” que han tingut una alta participació

La ciutadania de Foios ha celebrat Halloween d’una manera intensa i multitudinària gràcies a les diferents propostes. Per a tots els públics, organitzades per la Regidoria de Joventut, la Regidoria de Festes i la Regidoria de Comerç, així com per ACOFIP i l’IVAJ.

Unes activitats que, a més, han servit per a posar de manifest la importància de la recuperació de dos espais municipals. Com el recentment inaugurat Espai Jove i la Casa dels Artillers.

D’una banda, el divendres 27 d’octubre a la vesprada tenia lloc un taller de cuina, de màscares i de maquillatge terrorífic en l’Espai Jove, que comptava amb una alta participació de xiquetes i xiquets de la localitat. El dimarts 31 d’octubre, de 19.00 a 21.00 hores, la Casa dels Artillers es convertia en escenari del passatge del terror amb ‘La casa dels horrors’, en una proposta destinada a un públic a partir dels 12 anys.

Èxit” de les activitats organitzades

Aquesta activitat es convertia en la culminació d’una vesprada festiva en el municipi, que s’iniciava a les 17.30 hores amb una cercavila amb la participació de la ‘Colla de tabal i dolçaina Pepe Palau’. Seguidament, la Casa dels Artillers era l’escenari de ‘Tardor valenciana’, on en comptes de llepolies s’oferia fruita de temporada, i de contacontes terrorífics infantils. Paral·lelament, se celebrava el tradicional “truc o tracte” pels comerços locals.

Paco Serrano, regidor de Joventut, destaca l'”èxit” de les activitats organitzades, “un fet que demostra l’afiançament de la celebració de la nit de les ànimes a Foios. Gràcies a propostes que pretenen oferir una alternativa d’oci saludable per a totes les edats, especialment als més joves”. Així mateix, l’edil incideix en la importància de la recuperació de l’Espai Jove i de la Casa dels Artillers, “dos escenaris perfectes per a la celebració de Halloween i de tota mena d’actes en el nostre municipi”.