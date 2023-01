Foios celebra la festivitat de Sant Antoni aquest cap de setmana

Els Quints 22/23 han organitzat una completa programació amb la col·laboració de l’Ajuntament de Foios

Els Quints 22/23 de Foios

Foios celebra, aquest cap de setmana, les festes en honor a Sant Antoni, patró dels animals. Els Quints 22/23, en col·laboració amb l’Ajuntament de Foios. Han preparat una completa programació on no faltaran actes tradicionals com la benedicció d’animals o la foguera.

L’inici de les festes serà aquest divendres 13 de gener

Les festes començaran aquest divendres, 13 de gener, a les 17.00 hores. Quan els Quints recorreran els carrers de la localitat per a recollir trastos per a la foguera. A les 19.00 hores, els veïns i veïnes de Foios gaudiran de la xaranga ABDLB. En un recorregut pels carrers del poble que finalitzarà en el pub LONDON. Per a finalitzar el dia, a les 00.00 hores, es cremarà la foguera al pàrquing del Sector Sud.

El dissabte, 14 de gener, a les 14.00 hores, començarà el repartiment de caldera, realitzada per Alfredo Cachola, al pàrquing del Sector Sud. A la vesprada, a les 20.00 hores, serà el moment del trasllat de la imatge de Sant Antoni Abat al carrer La Unió, 1 – plaça del Poble. El toc musical vindrà de la mà de l’orquestra Vértigo, que serà l’encarregada d’amenitzar la nit del dissabte a partir de les 23.00 h.

El dia gran se celebrarà el diumenge, 15 de gener

El dia gran se celebrarà el diumenge, 15 de gener, amb la replegà dels festers acompanyats per la CAM Santa Cecília (9.30 h). A les 11.00 hores, se celebrarà la solemne missa i a les 12.30 hores la benedicció d’animals a la plaça de l’Estació.

Finalment, la processó en honor a Sant Antoni començarà a les 19.30 hores, i a les 21.00 h. Caballer FX serà l’encarregat de disparar una mascletà nocturna des del pàrquing del Sector Sud.

El regidor de Festes i Falles, Juan Antonio Pacha, ha agraït “el treball que els Quints 22/23 han realitzat durant tot l’any, però també la dedicació de les famílies dels festers que sempre romanen en un segon pla”. Així mateix, Pacha ha animat a tota la ciutadania a “participar de la festa des del respecte i el civisme. Un poble tan entregat i participatiu com el nostre ha de recuperar l’essència d’anys anteriors”.