Foios convida a ballar pel Dia de la Dansa

L’Escola de Dansa Elena Lerma de Foios celebra un any més aquesta cita el dissabte 27 d’abril

Hui dissabte, 27 d’abril, Foios es congregarà en la plaça del Poble per a posar-se a ballar.

Un any més, el municipi de l’Horta Nord s’uneix al Dia de la Dansa de la mà de l’Escola de Dansa Elena Lerma, que en els últims 15 anys organitza aquesta cita. No obstant això, en aquesta ocasió també s’uneix a la celebració per part de l’Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV).

L’Escola de Dansa Elena Lerma actuarà a partir de les 11.30 hores en la plaça amb alumnat a partir de 10 anys i dels seus cursos superiors. D’una banda, mostraran l’estil de ballet clàssic en barra amb extractes del ‘Trencanous’, i per un altre, faran treballs coreogràfics contemporanis, més centrats en el moviment.

En paral·lel, Foios és un dels tretze municipis de tota la Comunitat Valenciana que s’han unit, per primera vegada, a l’acció ‘Les escoles dansem ajuntes. Tots al carrer’ impulsada per la APDCV. De manera prèvia al Dia Internacional de la Dansa – 29 d’abril – les escoles municipals de dansa trauran al carrer aquesta disciplina a través dels seus diferents estils per a demostrar que totes i tots podem ballar.

Per aquest motiu, des de l’Escola de Dansa Elena Lerma llegiran el manifest de l’APDCV i el seu propi amb l’objectiu de “visibilitzar tots els beneficis de la dansa, que van molt més enllà de la salut, aprofundint en les emocions, l’escolta, l’exercici… avalats per estudis científics que contarem al públic”, explica la mateixa Elena Lerma.

“El nostre objectiu és traure de les aules la dansa mostrant la part acadèmica també. I ens fa especial il·lusió presentar a la Jove Companyia de Dansa Elena Lerma, una plataforma que rellancem coincidint amb el nostre 15 aniversari per a oferir als cursos més elevats una formació amb eines i experiències més pròximes a la professionalització, i que esperem que cresca cada mes d’abril en els pròxims anys”, afig la ballarina.

L’alcalde i regidor de Cultura de Foios, Sergi Ruiz, ha animat “a tota la ciutadania a unir-se a aquesta gran festa de la dansa que ens permet sorprendre’ns una vegada més amb la seua bellesa, però també amb tots els beneficis per a la nostra salut física i mental i, per descomptat, amb la seua aportació a la cultura en general”.