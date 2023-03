Foios es prepara per als dies grans de les Falles 2023

La Junta Local Fallera de Foios ha organitzat una programació fallera amb els actes tradicionals de les festes

La Junta Local Fallera de Foios, en col·laboració amb la Regidoria de Festes i Falles, ha organitzat la programació per a les Falles de 2023. Unes festes que, en paraules del regidor Juan Antonio Pacha. “Seran recordades com les Falles del ressorgir de la festa després de recuperar cent per cent la normalitat”.

Després de l’exaltació, l’encesa de llums, la Crida i la Cavalcada de l’Humor. El municipi de Foios es prepara, ara, per a afrontar els dies grans de les festes josefines. De fet, la nit del 14 de març es va poder dur a terme la plantà del monument municipal a la plaça del Poble que, en aquesta ocasió, torna a tindre la signatura de l’artista faller Antonio Sales.

Sota el lema ‘Una Foios més verda’, es pretén llançar un missatge clar: defensar i cuidar la naturalesa. Així, el monument consisteix en un simpàtic arbre envoltat d’acolorides flors i vegetació, que està coronat per una xiqueta vestida d’abella.

L’Ofrena serà el dissabte, 18 de març, a partir de les 17.00 hores, des de la Falla La Comunitat; mentre que el dia de Sant Josep (19 de març), la programació consistirà en la celebració de la missa en honor al patró (a les 12.00 h a l’Església). A continuació, es dispararà una mascletà a la plaça del Poble a les 13.30 hores.

Com a marca la tradició, el món faller acomiadarà les festes amb la cremà dels monuments. Així, a les 23.00 h serà el torn de la Falla La Comunitat; a les 23.30 h serà en la Falla Avinguda-Plaça Rei en Jaume; a les 00.00 h en la Falla Màrtirs i Adjacents; i a les 00.30 h en la Plaça del Poble.