El cens genètic permetrà sancionar els qui no recullen les deposicions, així com identificar els gossos quan es perden o siguen abandonats

L’Ajuntament de Foios, junt amb la resta de pobles de la Mancomunitat del Carraixet, vol conscienciar als amos dels gossos sobre la importància de la recollida dels excrements.

Foios ha recuperat el lema que es va utilitzar ja fa uns anys, ‘Quan tornes a casa, no et deixes res al carrer’, per anunciar la posada en marxa d’un cens genètic caní per tal d’aconseguir un poble net i saludable en convivència amb veïns, veïnes i animals.

El cens genètic que impulsa de manera mancomunada la Mancomunitat del Carraixet permetrà sancionar els qui no recullen les deposicions dels seus gossos, així com identificar-los quan es perden o siguen abandonats.

“A totes i tots ens agrada passejar i trobar-nos els nostres carrers nets i conviure en harmonia. Això implica que hem de ser responsables amb els nostres gossos i donar exemple recollint els seus excrements i diluint amb aigua i vinagre les seues restes d’orina”, explica Paco Serrano, regidor de Salut de l’Ajuntament de Foios.

Per la seua part, l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha destacat que “afortunadament, els qui no recullen les deposicions són una minoria, per això, s’han de perseguir les conductes dels propietaris incívics que no recullen els excrements dels seus gossos”.

Ruiz ha recordat uns altres aspectes de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció de gossos, gats i altres animals de companyia, com que en espais públics els gossos han d’anar lligats, els amos estan obligats a recollir els seus excrements i els gossos potencialment perillosos hauran de passejar amb boç i corretja curta, acompanyats per una persona major d’edat.