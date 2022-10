Les contractacions s’han fet dins dels programes Empuju i Explus finançats per Labora, amb una dotació de 103.500 euros

L’Ajuntament de Foios ha incorporat cinc persones a la seua plantilla gràcies als programes de foment d’ocupació Empuju i Explus 2022, en sengles contractes d’un any de duració. Concretament, el programa Empuju ha servit per a contractar 2 joves menors de 30 anys i amb l’Explus s’han incorporat 3 persones desocupades majors de 30 anys.

Aquestes incorporacions permeten donar continuïtat les contractacions efectuades amb els programes Empuju i Ecovid del 2021, les quals han reforçat els departaments d’atenció a la ciutadania i registre, Secretaria-Intervenció, Serveis Socials, Serveis municipals i Cultura.

Tots dos programes sumen una inversió total de 103.525,29 euros en la present edició.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha destacat aquesta iniciativa de Labora que “any rere any ajuda a promoure l’ocupació tant entre les persones més joves que estan desocupades, oferint primeres oportunitats laborals, com la de majors de 30 anys que porten molt de temps en l’atur” amb l’afegit important que “serveix per a reforçar les plantilles de les administracions locals, clarament insuficients, i sense possibilitat d’efectuar incorporacions per altres vies”.