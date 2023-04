Foios instal·la dos radars pedagògics per a pacificar el trànsit

L’Ajuntament instal·la dos radars pedagògics en la ronda de circumval·lació a Antic Regne de València

L’Ajuntament de Foios continua treballant per a aconseguir una pacificació del trànsit en el terme municipal. I aconseguir una localitat segura i amable amb els vianants. En aquest sentit, s’ha procedit a la instal·lació de dos radars pedagògics. Que controlaran i informaran de la velocitat dels vehicles per a conscienciar als conductors.

Concretament, un radar pedagògic és un panell informatiu que indica als conductors la velocitat a la qual circulen. A més alerta si aquesta se supera, però no sanciona. En el cas de Foios, l’Ajuntament els ha habilitats en la ronda de circumval·lació a Antic Regne de València. En tots dos sentits de la circulació.

Gràcies a aquests dos escàners, les autoritats podran testar la seua eficàcia en els hàbits dels conductors locals i estendre’ls, en un futur, a altres localitzacions que necessiten disposar d’aquests elements viaris per a ajudar a canalitzar les accions destinades a la pacificació del trànsit a Foios.

Tal com destaca Sergi Ruiz, alcalde de Foios, “des de l’Ajuntament apostem per informar i conscienciar abans que multar, per això hem instal·lat aquests radars que serviran com a avís als vehicles que han de reduir la velocitat en aquests trams de la població, que augmentaran en un futur”.

Aquesta és només una mesura més de les impulsades en els últims anys pel consistori en el seu objectiu de millorar la mobilitat en la localitat, destacant el projecte que circumval·larà de nord a sud el municipi, evitant el trànsit de vehicles per l’interior de la població i creant una via de ciclovianants de tres quilòmetres.