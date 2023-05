Es tracta de la tercera edició dels Premis Sambori Loca que fomenten el valencià i reconeixen la creativitat de l’alumnat

La cultura torna a inundar Foios amb motiu de la celebració de la Setmana del Llibre. Que, des de la Regidoria d’Educació i Cultura, en col·laboració amb la Biblioteca Municipal, s’ha organitzat. Així, durant tota aquesta setmana, s’han programat contacontes a la biblioteca de la mà d’Ana Canet i El Gran Jordiet.

De fet, aquest dimecres, 3 de maig, a les 17.30 hores, les històries tornaran a ser les principals protagonistes a la biblioteca municipal. D’aquesta manera, i després de l’èxit de les anteriors edicions, els contacontes faran volar la imaginació del públic assistent.

A més, serà el dijous, 4 de maig, quan el parc Rei en Jaume aculla, a les 18.00 hores, la tercera edició dels Premis Sambori Local. Per a reconéixer la creativitat dels contes i textos individualitzats i grupals realitzats per l’alumnat dels centres educatius de Foios. A continuació, ‘Trobadorets’ posarà en fermall d’or amb la seua música familiar en valencià.

Com ha destacat el regidor d’Educació i Cultura, Juanjo Civera, “hem creat una Setmana del Llibre que no només fomenta l’ús del valencià. Sinó que, a més, fomenta la lectura que és essencial per a construir una societat més lliure”.