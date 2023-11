Foios pedaleja 24 hores ‘non-stop’ per l’encefalomielitis miàlgica

Ciclistes recorreran el terme municipal durant 24 hores sense parar per a recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia

Foios mostrarà el seu caràcter més solidari pedalejant en una marxa 24 hores “non-stop” per a visibilitzar l’encefalomielitis miàlgica i recaptar fons per a la seua investigació.

Un repte que partirà de la plaça del Poble el dissabte 18 de novembre a les 10:30 hores. Finalitzarà a la mateixa hora i lloc el diumenge 19.

Els i les ciclistes participants recorreran el terme municipal per a acostar a la ciutadania aquesta malaltia desconeguda. I mostrar l’estat de fatiga crònica que pateixen els seus pacients. Que per una acció quotidiana poden veure’s obligats a reposar durant llargs períodes de temps per aquest sobreesforç.

Elisa Alonso, pacient i portaveu en la Comunitat Valenciana de la plataforma Mobilització Persistent. Creada per a defensar els drets de pacients i famílies afectades per l’encefalomielitis miàlgica i la COVID persistent. Explica que “aquesta iniciativa és molt important, perquè parlem de malalties invisibles i tractem que la gent les conega de tindre repercussió i cridar a les administracions perquè ens ajuden a la investigació”.

Alonso assenyala que “és la malaltia no mortal per necessitat amb pitjor qualitat de vida. Amb la qual qualsevol esforç físic o cognitiu ens porta a estar en llit fins i tot durant mesos”. La portaveu lamenta que “malgrat ser malalties molt greus i que patim uns dos milions de persones a Espanya. Estem desemparats davant les institucions i necessitem esperança i recursos”.

Es destinarà a una investigació per a descobrir biomarcadors capaços de detectar aquestes patologies i augmentar la qualitat de vida

El recaptat gràcies als seus participants, i a la col·laboració de la regidoria d’Esports de Foios i Caixa Populars. Es destinarà a una investigació per a descobrir biomarcadors capaços de detectar aquestes patologies i augmentar la qualitat de vida de les seues pacients duta a terme per un equip d’investigació de la Universitat Catòlica de València liderat per la doctora Elisa Oltra.

Emma García, regidora d’Esports de Foios, ha agraït a Ángel Lerma, president del Club Ciclista de Foios, i a Carlos Ruiz. Veí i esportista multidisciplinari, aquesta iniciativa “amb una finalitat tan important com és visibilitzar de forma molt clara malalties tan desconegudes com aquesta” i ha animat “a tots els veïns i veïnes a animar als seus participants i a contribuir amb la causa”.