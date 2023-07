La Diputació de València ha subvencionat la redacció del projecte dins de l’estratègia Reaccciona pel Clima

L’Ajuntament de Foios ha encarregat per 12.000 € la redacció d’un projecte d’implantació d’una ruta per a ciclovianants al “Camí del Calvari”, des de l’antic escorxador fins a l’ermita del Crist.

La redacció del projecte està subvencionada amb 4.000 € per la Diputació de València dins de l’estratègia Reacciona pel Clima per a l’impuls de vies per a ciclovianants.

La nova ruta per a ciclovianants enllaçarà amb el carril bici ja existent a la rotonda oest, enfront de l’antic escorxador- Espai Jove i finalitzarà a l’ermita del Crist. El traçat discorre íntegrament pel Camí del Calvari i passa pel cementeri, i connecta amb altres camins secundaris que porten als municipis pròxims de Vinalesa i Albalat.

Amb la redacció del projecte, el consistori busca complir tres objectius principals. En primer lloc, implantar una vorera adequada a les necessitats d’un camí amb molt de trànsit de persones i vehicles i donar seguretat a les moltes persones que habitualment visiten el cementeri.

En segon lloc, es pretén fomentar l’ús de la bicicleta per als desplaçaments de mitjana i curta distància, ja que aquesta ruta es concep com un recorregut d’ús preferent per a vianants i compartida amb ciclistes, una mesura que busca disminuir les emissions de gasos contaminants i una mobilitat més sostenible. Finalment, el camí té un recorregut d’alt valor paisatgístic que es busca realçar.

Per a l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, “aquest és un camí amb molt de trànsit de vehicles, d’accés al cementeri municipal, i el que volem és augmentar la seguretat de vianants i bicicletes en aquest recorregut. A més, el projecte preveu la possibilitat de dur a terme alguna expropiació de terrenys per a poder mantindre les dimensions de la calçada en alguns punts més estrets”.