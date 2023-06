En aquesta segona edició, s’atorgaran un total de 19 distincions, una per classe dels dos col·legis públics de Foios

Un any més, la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Foios reconeix la capacitat de superació, el treball i l’esforç de l’alumnat dels dos col·legis públics de la localitat amb les Distincions Millora. Un reconeixement anual que, en aquesta segona edició, entregarà un total de 19 distincions, una per classe.

El regidor d’Educació, Juanjo Civera, serà l’encarregat de lliurar aquestes distincions. En una gala que se celebrarà, a la Llar de la Música, el dilluns, dia 3 de juliol, a les 13.00 hores. Com ha explicat Civera, “després del bon acolliment que va tindre aquesta iniciativa, hem volgut continuar amb aquests reconeixements que ressalten el treball i la constància de l’alumnat de Foios durant tot el curs acadèmic. Un treball que, per descomptat, no podrien dur a terme sense el suport i acompanyament del professorat i les famílies”.

L’alumnat reconegut amb les Distincions Millora rebrà un diploma acreditatiu, llibres i un abonament de 10 passes per a la piscina municipal.