La ronda evita el trànsit de vehicles per l’interior de la població i es crea una via de ciclovianants de tres quilòmetres

L’Ajuntament de Foios ha tret a licitació les obres corresponents als dos trams de ronda del Camí de la Creu i Regne de València. Unes actuacions que permetran avançar en el projecte que circumval·larà de nord a sud el municipi. Evitant el trànsit de vehicles per l’interior de la població i creant una via de ciclovianants de tres quilòmetres.

Aquests dos projectes sumen una inversió de 617.000 euros i compten amb el finançament parcial de la Diputació de València. Així, a més de millorar les connexions de Foios, aquestes obres fomentaran la mobilitat sostenible i un estil de vida saludable en crear una via per a anar amb bicicleta, caminar o córrer d’una forma segura i còmoda.

Les actuacions consisteixen, d’una banda, a desplaçar el carril bici al costat de la via de Metrovalencia, deixant l’altra vorera únicament per a vianants. Millorant, així, les condicions per a vianants i ciclistes. D’altra banda, es trasllada la banda d’aparcaments al costat de la vorera. Amb l’objectiu de fer més segur el trànsit de vehicles i de persones usuàries del poliesportiu i de l’alumnat de l’institut.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, valora molt positivament “l’inici de contractació d’unes obres molt esperades per la ciutadania” amb les quals “continuem apostant per a promoure un model de mobilitat més sostenible i respectuós amb el medi ambient”. “Gràcies a aquesta circumval·lació es millorarà la mobilitat en el municipi. També es crearà una via de ciclovianants de tres quilòmetres amb la qual els veïns i veïnes podran gaudir d’un recorregut per a passejar i fer esport de manera còmoda i segura”, ha conclòs Ruiz.

Les empreses tenen fins al 9 de març per a presentar les seues ofertes.