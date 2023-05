Folgado: “ja estem mirant possibles ubicacions en diferents zones de Torrent. Perquè el que volem és fer una vertadera Xarxa d’Aparcaments que descongestione la ciutat i multiplique les places d’estacionament en zones cèntriques o al costat d’elles”.

La candidata a l’alcaldia de Torrent pel Partit Popular, Amparo Folgado, ha anunciat la creació d’una Xarxa d’aparcaments gratuïts a Torrent quan siga alcaldessa.

Folgado que ha sigut molt crítica amb la retallada de places d’aparcaments en els últims anys. Afirma que “intentar estacionar un vehicle a Torrent és una tasca que pot costar fins a 30 minuts a causa de l’eliminació de places després de la creació d’aparcaments per a motos. La creació de plataformes úniques en el Barri antic i el nou contenidor de residus orgànics. Per la qual cosa hem d’oferir des de l’Ajuntament de Torrent una alternativa per a pacificar el trànsit a la ciutat i agilitzar els moviments. Alguna cosa que repercutirà positivament en una menor contaminació i en més activitat comercial”.

La proposta del Partit Popular de Torrent és la creació de grans àrees d’estacionament, asfaltades, amb cada plaça senyalitzada. Amb il·luminació, càmeres de videovigilància per a evitar robatoris i connectades amb el transport públic. Amparo Folgado s’ha basat en l’experiència de municipis pròxims com el de Mislata, on fa diversos anys es va crear un aparcament d’aquest tipus amb capacitat per a 1.400 vehicles.

Retallada de places d’aparcaments en els últims anys

El Partit Popular va presentar una moció en aquesta legislatura perquè l’Ajuntament creara una retallada de places d’aparcaments en els últims anys. Moció que va ser aprovada i gràcies a això el consistori ja ha habilitat una zona al carrer Xocolaters. Encara que per als populars, això és totalment insuficient i està en una ubicació molt allunyada dels llocs en els quals és més necessari la creació d’aquesta mena d’estacionaments.

A més, des del PP de Torrent s’ha denunciat en diverses ocasions la necessitat d’asfaltar els solars cedits al consistori i provisionals. En els quals se situen estacionaments, com ara els situats al Carrer Músic José Ortí Soriano i el situat al costat del col·legi El Vaig moldre.