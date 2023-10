En la reunió també ha participat el 2n tinent d’alcalde, Guillermo Alonso del Real

L’alcaldessa Amparo Folgado s’ha citat aquest matí a la ciutat de València amb el conseller d’Agricultura, José Luis Aguirre, continuant amb la seua ronda de contactes amb els membres del Consell. En la reunió, en la qual també han participat el 2n tinent d’alcalde, Guillermo Alonso del Real, i el delegat de Medi Ambient, José Gozalvo, s’han escomés temes com el desenvolupament rural, el paper de la dona en l’àmbit rural o la promoció de la indústria xocolatera torrentina.

“Continuem treballant per a impulsar polítiques de col·laboració entre administracions, que tinguen un impacte directe en el benestar de la nostra ciutadania i els seus interessos”, explica Folgado. L’alcaldessa de Torrent també ha volgut mostrar el seu agraïment al conseller Aguirre per “la seua predisposició per a estrényer llaços i avançar feia un horitzó comú, en el qual els nostres veïns puguen gaudir de la gran ciutat que es mereixen”. Per part seua, José Luís Aguirre ha destacat “la ferma voluntat de l’equip de govern de Torrent per construir un model de municipi que responga a les necessitats dels seus habitants”.

Un dels assumptes que s’han tractat en la trobada ha sigut l’impacte de la ‘Llei de protecció de l’Horta’ en el creixement urbanístic del Safranar, ja que la zona no s’ha vist beneficiada per l’entrada en vigor d’aquesta llei i cada vegada es troba en major desús. En aquest aspecte, es valora la possibilitat de reduir les afeccions d’aquest pla per a poder disposar de nous sòls urbans i satisfer, així, la demanda d’infraestructures i serveis municipals.

Un altre dels objectius de la reunió ha sigut dissenyar una campanya conjunta per a promocionar la indústria xocolatera torrentina, a causa del seu valor històric i artesanal. Fet que s’ha vist reforçat en els últims mesos, ja que l’alcaldessa Folgado ha estat exercint d’ambaixadora del xocolate torrentino en les seues trobades amb les diferents autoritats locals, autonòmiques i nacionals.

També s’han estudiat les diferents vies per a finançar la recuperació dels camins rurals del terme i millorar la comunicació amb camps i disseminats, com el Camí de la dolenta pluja, donat el mal estat en el qual es troben des de fa anys. Així mateix, s’ha incidit especialment en la disposició d’ajudes per a la incorporació de dones a l’àmbit rural i el desenvolupament del seu paper dins del sector, fomentant una major visibilitat de la seua labor.