Folgado: “Torrent tindrà una oficina de turisme que promocionarà les festes, els recursos turístics, el comerç i l’oferta gastronòmica”

La candidata a l’alcaldia de Torrent pel Partit Popular, Amparo Folgado. Ha lamentat que Torrent no siga present enguany en FITUR. Però també afirma que “Enguany Torrent no és present en FITUR però en altres ocasions hem estat sense cap repercussió perquè no tenim Oficina de Turisme. La Torre no obri si no és amb cita. No hi ha visites guiades als monuments del nostre Centre Històric, ni a l’Hort de Trénor. Tenim abandonada la Ruta de l’Aigua i en definitiva. L’actual alcalde i govern socialista, donen l’esquena a les possibilitats turístiques que pot oferir la nostra ciutat, per a benefici dels torrentinos, els comerços i l’hostaleria”.

Per aqueixa raó, Folgado ha afirmat que “amb el Partit Popular. Torrent tindrà una oficina de turisme i promoció de les festes. Els recursos amb els quals compte i l’oferta gastronòmica de la capital de l’Horta Sud”.

Torrent va ser declarat municipi turístic de la Comunitat València al novembre de 2012, sent alcaldessa la mateixa Amparo Folgado, però en 2020, Ximo Puig va canviar els criteris per a aquesta declaració, perdent Torrent la seua condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana, com molts altres al llarg de la regió. Referent a això, els populars han afirmat que, amb ells en l’alcaldia, Torrent tornarà a gaudir d’aquesta denominació, avançant la ciutat en matèria de turisme.