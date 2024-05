Ford assegura el futur de la planta d’Almussafes amb un nou vehicle per a tot el planeta del qual es fabricaran 300.000 unitats a l’any a partir de 2027

El vehicle, que serà multienergia, demostra l’aposta de Ford per Almussafes i ofereix un escenari esperançador per al parc de proveïdors





L’executiu local d’Almussafes mostra la seua satisfacció davant l’anunci de Ford de l’encàrrec per a la fabricació en exclusiva en la planta d’un vehicle totalment nou que garanteix la continuïtat de la producció, seguretat per a la plantilla de treballadors i un esperançador escenari per al parc de proveïdors. L’alcalde, Toni González, ha estat informat de l’excel·lent notícia per part de la direcció de la planta, amb qui està en continu contacte directe al costat de sindicats, administració autonòmica i resta d’agents socials.



Ford, a través del sindicat majoritari de la planta, UGT, ha comunicat, hui divendres 10 de maig, que la planta d’Almussafes fabricarà un nou vehicle del qual es produiran 300.000 unitats a l’any, una xifra molt elevada tenint en compte que aquest vehicle estarà destinat al mercat mundial i es vendrà, per tant, en tot el planeta.

El nou vehicle de passatgers serà multienergia. És a dir, no serà elèctric al 100%, però “en termes de càrrega de treball i ocupació garantirà nivells superiors al que suposaria hui dia una plataforma elèctrica”, segons exposa el president del Comité d’Empresa de Ford Almussafes, Carlos Faubel.

Es tracta d’una adjudicació que garanteix la càrrega de treball en una planta que, fins a l’arribada de noves inversions, ha hagut d’ajustar la seua producció enfront de la reducció de vendes. Precisament Ford Almussafes ja ha deixat de fabricar la furgoneta Transit i l’únic model fins a l’arribada dels nous elèctrics era el Kuga.



Per a l’alcalde d’Almussafes, Toni González, “l’aposta de la multinacional per la planta valenciana obri un nou escenari esperançador per a Ford, que ha reduït producció i plantilla des de la pandèmia i que ha obligat a escometre un nou Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), amb conseqüències directes al parc de proveïdors, mentre es decideix el futur de l’electrificació”



De fet, la factoria ha fet front des de fa mesos a la incertesa sobre l’arribada de les inversions necessàries per a produir els vehicles elèctrics de la signatura de l’oval, atés que Ford Almussafes va ser triada en 2022 per a produir la la seua nova plataforma de vehicles elèctrics a partir de 2025, però fins a la data no s’han materialitzat ni anunciat i el mes de novembre passat Ford va comunicar que ajornava qualsevol decisió sobre aquest tema.

«Aquest nou vehicle, que arribarà a Almussafes a mitjan 2027 obri un nou escenari que, confie, beneficiarà a tota la indústria de l’automòbil» , destaca el primer edil, Toni González.



Per a l’executiu local també resulta tranquil·litzador el fet que la companyia s’haja presentat en totes dues línies de la nova convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC II). Important, així mateix, és que el Ministeri d’Indústria haja adjudicat 37,6 milions d’euros procedents de la línia de bateries per a establir una planta d’acoblament de bateries a la fàbrica d’Almussafes i que Ford també haja sol·licitat les ajudes destinades a la cadena de valor del vehicle elèctric.



«Malgrat tot això, no podem relaxar-nos i des del govern municipal continuarem en la mateixa línia de contacte continu amb el govern autonòmic, federacions, sindicats, APPI Ribera Baixa i resta d’agents econòmics i empresarials per a assegurar el futur del sector de l’automoció després del procés de reconversió, una constant en els últims temps atés que ja s’auguraven temps futurs complicats a conseqüència de l’electrificació».