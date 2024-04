Al voltant de 1000 esmorzars comptabilitzats a través dels encunys dels passaports i els vots per la web de “Entre Pa i Borreguet”.

Esta vesprada, es lliuren els premis amb una gran festa a la placeta Sant Joan, amb la participació de Jajajers.

Alzira tanca esta vesprada la iniciativa de la Ruta de l’esmorzaret del milor pa del món. Que s’ha desenvolupat al llarg dels mesos de febrer i març. Amb una gran participació i un gran èxit per als vuit bars i els vuit forns participants. La iniciativa l’ha dut a terme l’ Ajuntament d’Alzira, a través d’IDEA i a proposta de l’Associació Cultural Falla Sant Joan. Per tal d’incentivar el consum local.

Durant estos dos mesos, els participants havien de completar el passaport esmorzant en els huit bars participants. Un entrepà fet a propòsit anomenat “borreguet”, cadascun elaborat amb el pa de huit forns d’Alzira.

Esta vesprada a les 19 hores, la plaça San Joan acull una gran festa per a lliurar els diversos premis d’esta campanya. Premis tant per als esmorzadors, els bars i els forns. Per votació popular s’ ha elegit el “borreguet d’or al millor esmorzar” al realitzat pel Restaurant Arnadí amb 2.90 punts. Mentre que “el borreguet d’or al millor pa”, ha sigut per a Bernia Forn i Pastisseria, amb 2.85 punts.

Lliurarament dels premis als esmorzadors

Així mateix també es lliuraran els premis als esmorzadors. D’una banda, s’han sortejat 10 esmorzars dobles. Una de les 10 targetes d’Alzira per import de 100 € cadascuna per a consumir en el comerç local. Entre aquells que han completat el passaport. I d’altra banda, entre les persones que han votat en el concurs també s’han sortejar 2 targetes d’Alzira de 100 €. Que també es lliuraran hui.

A més de lliurar els premis, la festa de l”Entre Pa i borreguet” amb l’actuació de JAJAJERS. La parella còmica valenciana de moda i es tancarà amb l’actuació de la xaranga Malagana.

La regidora de comerç Gemma Alós, ha destacat que “la ruta d’esmorzars ha superat totes les nostres expectatives. En termes de participació, afluència i impacte econòmic, però sobretot hem de destacar la promoció i publicitat que han rebut els bars i forns participants. Que des d’ara són encara més coneguts i han pogut augmentar i tindre nous clients, tant d’Alzira com de fora.

Les dades ratifiquen el bon funcionament d’esta campanya econòmica i de promoció del consum local. S’han comptabilitzat 1000 esmorzars dels borreguets dels distints bars i forns participants en la iniciativa, 440 persones han completat el passaport, i per tant han esmorzat en tots els establiments de la campanya. Al portal web de la campanya han votat 436 persones per triar el millor esmorzar borreguet. D’altra banda, la a promoció a través de xarxes amb els influencers de LA RUTA DELS ESMORZARS ha aconseguit que la iniciativa tinguera una major repercussió entre tota la gent que li agrada el bon esmorzar, amb quasi 130.000 interaccions.

La regidora de comerç agraeix a tots els participants i esmorzadors per la seua contribució perquè “Entre Pa i Borreguet” haja sigut un èxit i espera continuar comptant la seua participació per a futures edicions.