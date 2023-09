Fran López nou president de la Mancomunitat de l’Horta Nord

La nova corporació estarà encapçalada per l’alcalde de Rafelbunyol

Aquest dimecres s’ha constituït la nova corporació que estarà al capdavant de la Mancomunitat de l’Horta Nord. En un acte celebrat en en la seu de la Mancomunitat situada a la Pobla de Farnals.

Fran López, actual alcalde socialista de Rafelbunyol ha sigut triat per unanimitat entre els 10 municipis que la conformen com a president de l’organisme prenent el relleu de l’ex alcalde d’Albuixec, José Vicente Andreu.

La corporació continua tenint una majoria socialista gràcies a les alcaldies d’Albuixec, Rafelbunyol, Museros i la Pobla de Farnals. La resta de l’organisme queda compost per les alcaldies d’Albalat i el Puig a les mans de Compromís. Puçol, Massamagrell i Emperador governats pel PP i Massalfassar com a força independent.

Fran López ha volgut fer l’ullet a aquesta pluralitat dins de la corporació, agraint ”a tots els representants de la Mancomunitat per haver-me triat per unanimitat. Això és una mostra del tarannà que ha de regir en aquesta institució. On tots i totes hem de treballar sense mirar ni colors ni sigles polítiques”

A l’acte han acudit personalitats i veïns que han volgut presenciar l’inici d’una nova etapa en la Mancomunitat de l’Horta Nord. Que s’enfronta a, en paraules del nou president, “nous reptes”.

López ha aprofitat la cerimònia per a anunciar algunes de les mesures que durà a terme sota el seu mandat. “Com la licitacion i adjudicacion del contracte més gran de la institució, com és el contracte de recollida selectiva de fem i continuar impulsant l’oficina de projectes europeus, entre altres accions”