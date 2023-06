L’esport ha inundat aquest cap de setmana Gandia

El dissabte s’ha celebrat l’onzena edició de la 10K nocturna de la platja de Gandia-Memorial Toni Herreros. El tir d’eixida es va donar en el passeig marítim, on nombrosos corredors no es van voler perdre la cursa i les seues novetats

Per a organitzar-ho tot han treballat més de 200 voluntaris, entre els que han participat també els veïns i les veïnes, a més de les forces de seguretat

I les més de mil persones, tots ells esportistes professionals i amateurs tampoc van faltar

Una carrera consolidada per els 11 anys que es porta organitzant

Una cursa que per la seua ubicació ha convertit la localitat i la platja on es celebra, en un ambaixador per als turistes i esportistes

I es que també està ubicada a les portes del moment més esperat per a un sector tant important com es el turisme

Una prova que té la particularitat i especialitat de realitzar-se per la nit

Una cursa en la que el bon ambient i la competitivitat sana ha estat present en tot moment

Amb tant sols 30 minuts i 58 segons, Luis Agustín Escriche va completar el nou itinerari, resultant el guanyador

Sara Benedí, la guanyadora femenina va completar el recorregut en 36 minuts i 30 segons

Aquest any, com a novetat, els esportistes van eixir en direcció nord, encara que després van creuar la meta en direcció sud. Un recorregut molt més ràpid i amb més corbes, que va satisfer als corredors