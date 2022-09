Aquest cap de setmana comencen els tornejos esportius que es desenvoluparan durant un mes de setembre que rebrà a Catarroja a Ana Mena i gaudirà amb la ’50 edició del Concurs Internacional de Allipebre’ i la I ‘Edició del concurs professional’ i es retrobarà amb la volta dels Moros i Cristians



Les festes de Catarroja ja són ací. Aquest cap de setmana comença un mes carregat d’actes festius on conjuminarem gastronomia, esport, música i tradició. Aquests seran els eixos d’una programació transversal que buscarà arribar a tot el veïnat posant especial atenció a la commemoració de la 50 Edició del Concurs Internacional de allipebre i les celebracions dels Moros i Cristians, tenint a una de les estreles del moment, Ana Mena com un altre punt d’un programa que pretén brillar en la tornada a la normalitat.



“Estem enfront d’un any de retrobaments, ja que tornen les nostres festes en tota la seua esplendor, amb actes tan emblemàtics com el nostre concurs de allipebre en el seu 50 aniversari o la volta als carrers dels Moros i Cristians, totes dues celebracions reconegudes a nivell turístic i que són un emblema de Catarroja com a poble. A més, comptem amb un programa molt transversal que tindrà activitats per als més menuts, joves i adults, un retorn en gran”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.



La primera de les grans cites que tindrà lloc en les Festes de Catarroja 2022 serà el Dinar dels Majors. L’habitual trobada entre les persones majors del municipi tindrà lloc el 10 de setembre amb un renovat format en el qual es manté la seua essència, el retrobament entre amics i la bonica manera de fer poble al carrer. En aquest cas la celebració es trasllada a un dels extrems del municipi, l’avinguda Jaume I, per la qual cosa l’Ajuntament ha habilitat un autobús, per a desplaçar a qui així ho precise, que tindrà parades a l’Ajuntament i el CEIP Joan XXIII. Durant el menjar tindran lloc les actuacions de la humorista ‘La Tia Visantica’ i el trio musical Antares.



Moros i Cristians

El mateix 10 de setembre arrancarà la celebració dels Moros i Cristians de Catarroja, festa d’interés turístic local, amb la celebració de les Ambaixades a les 20 hores en la plaça Major. Un esdeveniment que podran seguir des de les graderies que se situaran en l’espai per a seguir amb comoditat aquest esdeveniment o a través del canal de Youtube de l’Ajuntament, que l’emetrà en directe.



La segona de les grans cites tindrà lloc el 17 de setembre amb l’espectacular entrada de Moros i Cristians a les 23 hores pel recorregut habitual. Aquesta celebració tindrà com a preàmbul la Nit de Moros i Cristians al Mercat, un gran punt de trobada gastronòmica i l’Entrada de Bandes que arrancarà a les 22.30 hores.



Concurs de Allipebre

D’altra banda, l’Ajuntament de Catarroja celebrarà la ’50 edició del Concurs Internacional de Allipebre’ el 24 de setembre. Un esdeveniment que reunirà des de les 11 hores a xefs i comensals en el Port de Catarroja, reprenent l’essència d’una celebració popular que des de 2019 no s’havia pogut recuperar. A més, enguany ha sigut considerada Festa d’Interés Turístic Autonómic, una fita que remarca la seua importància i transcendència.



A més, enguany, s’ha convocat també un concurs especial per a professionals. El 26 de setembre en el Port de Catarroja, alguns dels millors xefs a nivell estatal demostraran les seues habilitats cuinant un plat que posa a Catarroja en el mapa gastronòmic espanyol.



La Música

Ana Mena serà la gran estrela que lluirà en el firmament catarrogi en aquesta edició de les festes. La cantant delectarà al públic amb els temes del seu últim disc el dissabte 24 de setembre a les 23 hores en l’Espai Claracampoamor. El dijous 29, dia de Sant Miquel, tindrem més música amb l’actuació de la cantant Gisela en el seu espectacle destinat per a xiquetes i xiquets, ‘Gisela Show Kids’ a les 19 hores en la plaça Major.



La resta de la proposta musical la componen l’Orquestra la Metro, el grup de rock La Sede, l’orquestra Màxima, l’espectacle festival dels ’70, l’actuació de la coral de l’Once, els concerts de la Unió Musical i L’Artesana, la Banda del Pop, The Country Clowns i el concurs de playback faller infantil, que tindrà lloc l’1 d’octubre.



Tradició i més

Aquest complet programa de festes no oblidarà els actes tradicionals com el Cant de la Carxofa que tindrà lloc el 25 de setembre, la cavalcada de Sant Miquel que es realitzarà la vesprada del 28 i els actes religiosos commemoratius al patró del dijous 29 de setembre.



També dins dels grans atractius es troba la Nit Estellés que torna a la plaça Llotgeta el 21 de setembre amb sopar i lectura dels poemes de l’autor de Burjassot. Abans, el 18 de setembre tindrà lloc la IX Festa de la Sega de l’Arrós en el Port de Catarroja a partir de les 11.



D’altra banda, l’esport serà protagonista indiscutible. Aquest divendres la UAFC arranca en el poliesportiu municipal les 24 hores esportives. Però a més, aquest cap de setmana, comença el campionat de basket del CD Berenguer Dalmau. El Open de Tennis, un campionat de streethandball el 17 de setembre i el Torneig de Frontenis el dia 20. Els més joves tornaran a gaudir de la Catarroja Race Kids el dijous 22 i al dia següent la festa de colors que és el Holi Fest. Finalment l’1 d’octubre se celebrarà una patinada popular, el 6 d’octubre una jornada de calistenia i el tancament el posarà la Volta a peu al Port de Catarroja el 8 d’octubre.