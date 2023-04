L’arribada de la segona Pasqua és sinònim de festa a Gavarda

Les celebracions en honor a Sant Vicent i la Immaculada Concepció són, al costat de les de Sant Antoni, les més importants del municipi. Una tradició centenària en la qual s’involucren i participen tots els veïns i veïnes, però a la qual també s’acosten gent de poblacions confrontants.



Torna a haver-hi un nodrit grup de festers, per la qual cosa, en col·laboració amb l‘Ajuntament, s’ha elaborat un programa ple d’activitats que combinen pólvora, música, animació, folklore, esport i gastronomia. Un ventall de propostes que compagina tradició i alguna novetat.

Programació Festes

Des d’aquest divendres i fins al dilluns 17 d’abril, l’agenda no pararà. Els trons marcaran el punt de partida i a les 20.30 hores, la Unió Musical de Gavarda (UMG) realitzarà el concert de festes. Tot seguit, tindrà lloc un sopar de coques de cansalada viada en la Plaça de l’Ajuntament i es tancarà la jornada amb una discomóvil a càrrec de DJ López.



El dissabte, es durà a terme l’habitual Volta a Peu, enguany la XXI edició, i serà des de les 17.30 hores (categoria infantil), fins a les 19.00 hores (categoria absoluta). A la nit, el Galbis cuinarà una gran truita de creïlles i llonganisses i l’orquestra Gravity, seguida d’una macrodiscomóbil, s’encarregaran de posar el fermall final.

II Concentració de Vehicles Clàssics

El diumenge, des de les 09.00 hores, els cotxes antics inundaran Gavarda amb la II Concentració de Vehicles Clàssics. A les 11.00 hores, s’inaugurarà una exposició d’art en el Va salar Multiús, a càrrec dels artistes locals, mentre que a les 11.30 hores, es recollirà a les festeres de la Immaculada Concepció per a celebrar la missa en honor a la patrona.

Quan finalitze, hi haurà vi d’honor en el consistori. A la vesprada, a les 16.00 hores, parc infantil per als més xicotets i a les 17.00 hores, partida de raspall en el carrer Pilota. A les 20.00 hores, processó, que culminarà amb una samfaina valenciana preparada per Galbis. A les 00.00 hores, la millor música prendrà protagonisme amb la famosa orquestra L’Ànec.

El dilluns, des de les 11.30 hores, hi haurà animació infantil i, al mateix temps, s’iniciarà una cercavila en honor a Sant Vicent Ferrer. A les 16.00 hores, jocs tradicionals infantils seguits d’un espectacle de màgia a càrrec de Mag Larsen. Tancarà les celebracions la tradicional processó amb la imatge de Sant Vicent acompanyada per la Ruca Marró i la UMG.

“Si la segona Pasqua té un nom propi, aqueix és el de Gavarda. S’ha organitzat un complet programa per a tots els públics. No falta de res. És important que la gent s’anime, isca al carrer i les òmpliga de color i alegria”, apunta l’alcalde Vicente Mompó.