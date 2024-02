Gavarda se protegix davant els incendis forestals

• L’Ajuntament posa en marxa la campanya 2024 de prevenció en la neteja, desbrossament i manteniment de la interfície urbà-forestal del municipi.

• També s’està duent a terme la creació de diversos tallafocs perimetrals. Les actuacions s’emmarquen dins del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF).

Gavarda diu ‘stop’ al foc. L’Ajuntament ha iniciat les actuacions per a protegir el nucli urbà davant possibles incendis forestals. Uns treballs que se centren en la neteja, desbrossament i manteniment de la interfície urbà-forestal i en la creació de tallafocs perimetrals en la franja que va des de la Bateria Napoleònica fins a la pujada del Polígon, al parc de la Pedrera vella i també en tota la zona nord del poble. Així mateix, també està previst que s’actue en els camins rurals.

Se tracta d’obres que s’emmarquen dins de les mesures específiques que recull el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF). L’objectiu és evitar la fàcil propagació de les flames en cas de foc, així com la protecció de les veïnes i veïns i altres béns.

El consistori ha aprofitat per a fer una crida a la col·laboració ciutadana perquè participen en estes mesures de prevenció conforme a la legislació, que inclou la neteja de parcel·les no edificades privades, no acumular brutícia o no cremar residus ni fer focs en zones no habilitades, entre altres. “Són treballs fonamentals per a cuidar i protegir no sols la població, sinó també els nostres paratges. Se tracta d’una inversió necessària per a poder gestionar de manera adequada les zones forestals i reduir al mínim la possibilitat que se produïsca un incendi. Sens dubte, en estes intervencions estem contribuint a crear un entorn segur per a tot el veïnat de Gavarda”, apunta l’alcalde Vicente Mompó.