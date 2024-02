Una xiqueta del municipi ha resultat finalista del certamen

Ha rebut de mans de l’alcalde el seu premi, una targeta per a material esportiu

L’alcalde d’Albal, José Miguel Ferris; el regidor d’urbanisme, Valero Eustaquio; la regidora d’esports, Lliri blanc Muñoz Sanfelix i el responsable de Aqualia en el municipi, Rafael García, han entregat el premi a la finalista del Concurs Digital Infantil 2023, que enguany es va convocar sota el tema “Aqual i ODS6, Aquaventura amb la Colla Sostenible”, entorn del site www.aqualiayods6.com.

Alejandra Saez Vicente, del Col·legi Santa Ana i San José de la Muntanya, ha rebut com a premi una targeta per a material esportiu de 30€, un diploma i una medalla. En el concurs estaven cridats a participar els xiquets i xiquetes que estigueren cursant 3r i 4t de Primària, als quals es va enviar les bases i indicacions necessàries perquè els alumnes participaren.

“Els participants han demostrat una gran creativitat en idear diferents ecosistemes (muntanyes, oceans, deserts, aiguamolls…) en els quals han aplicat els seus coneixements sobre l’aigua i com cuidar-la per a protegir la biodiversitat”, ha explicat Rafael García, de Aqualia. “En finalitzar els seus dibuixos i en la secció Reptes Sostenibles, han pogut aportar quin és el repte amb el qual es comprometen diàriament perquè, amb xicotets gestos quotidians, poden transformar el planeta i, amb això, donar suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible, i ens hem sorprés gratament del gran sentit de la sostenibilitat que tenen els nostres joves”, afig.

Una acció consolidada: prop de 300.000 participants i milers d’hores formatives

Més de 8.500 alumnes i alumnes de 3r i 4t de Primària dels municipis en els quals Aqualia presta el seu servei han participat en la XXI edició del Concurs Digital Infantil. El certamen ha proporcionat 4.100 hores de formació digital en sostenibilitat i es consolida com un projecte educatiu de referència, que ja ha aconseguit formar a prop de 300.000 joves en la importància de la gestió eficient de l’aigua i del treball que hi ha darrere d’obrir l’aixeta i comptar amb aigua de qualitat.

En marxa l’edició d’enguany

L’Ajuntament d’Albal i Aqualia han llançat ja la vint-i-dosena edició del seu Concurs Digital Infantil. En aquesta ocasió proposa una emocionant aventura educativa per a alumnes de 3r i 4t de Primària: una Missió Sostenible per a salvar el planeta. A través d’aquesta aventura, els xicotets podran aprendre com una gestió eficient del cicle integral de l’aigua pot ajudar a frenar l’escassetat d’aigua i retornar-li al medi ambient l’equilibri necessari; ja que assegurar una adequada protecció del medi ambient és clau per a la preservació de la biodiversitat i els ecosistemes.

Una missió front l’emergència climàtica

El concurs es desenvolupa, un any més, a través de la web www.aqualiayods6.com, on els xicotets trobaran les bases i materials didàctics per a participar en el concurs. En aquesta edició, els ‘Guardians Sostenibles’ combatran a ‘Climatrón’, el canvi climàtic, per a retornar la salut a la Terra, una aventura en la qual la bona gestió de l’aigua és fonamental per a cuidar la biodiversitat.

Una vegada accedeixen a la web, els alumnes trobaran diversos materials didàctics que els ajudaran a afrontar el repte: el vídeo explicatiu sobre els ODS per a xiquets, el còmic “Missió Sostenible: acció salvar el planeta” i una gran col·lecció de nous cartells il·lustrats. En ells trobaran les pistes per a contestar a les preguntes sobre aigua i canvi climàtic, i una vegada que les responguen tindran accés al llenç per a començar a crear.

Ací podran triar entre diferents hàbitats per a abordar la seua missió. Com a novetat d’enguany, s’incorporen xicotetes espècies animals a les quals els xicotets podran ajudar a recuperar el seu hàbitat natural mentre descobreixen com cuidar de la biodiversitat. En finalitzar la missió podran descarregar-se un diploma que els acredita com a “Guardians Sostenibles”.

Els participants optaran a aconseguir 10 premis individuals per als guanyadors, 10 targetes per a material esportiu valorades en 250 euros cadascuna; 250 premis per als xiquets finalistes, consistents en una targeta (de 30 euros cadascuna) per a material esportiu; i un premi col·lectiu per a un col·legi, que consisteix en un val de 1.000 euros per a material educatiu. El nom dels guanyadors es difondrà, a partir del 5 de juny (Dia Mundial del Medi ambient), a través de la web de Aqualia (www.aqualia.com), en la pròpia web del Concurs, en totes les oficines de Aqualia i a través del compte de X (Twitter) @aqualia i d’Instagram aqualia_official.