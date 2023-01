Gent Jove Aldaia presenta la seua oferta de cursos per al segon trimestre

La regidoria de Joventut obre termini per a noves inscripcions dins de la programació estable de cursos 2022-2023 així com nous cursos intensius d’idiomes

Gent Jove d’Aldaia oferix noves places dins de la seua programació estable del curs 2022-2023. Per a tots aquells interessats i interessades a apuntar-se a les activitats de d’oci educatiu durant el segon trimestre del curs. Les inscripcions es poden fer via online a través del web municipal (https://www.aldaia.es/va/joventut).

Activitats com Anglès nivell ESO, KPOP, guitarra, ioga o dansa així com nous cursos intensius de diferents nivells d’anglès o valencià i cursos de monitor d’oci infantil i juvenil componen l’oferta del servei de Joventut, amb descomptes del 25% per a persones empadronades a Aldaia i del 50% per a joves que disposen del Carnet Jove.

Així mateix, destaquen les classes de reforç educatiu gratuït des de segon fins a sisè de primària. La durada de l’activitat és d’una hora dos dies a la setmana a les vesprades després de les classes. Per a més informació, podeu telefonar al 96 198 88 12 o escriure al correu (educacio@ajuntamentaldaia.org).

Sota el lema ‘Un servei, dos centres’, l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Aldaia llança any rere any cursos de gran demanda repartits entre els dos centres amb què compta la localitat. Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través de les xarxes socials de Gent Jove o, presencialment, acudint al centre Gent Jove (Plaça Constitució, 1) o al Matilde Salvador (C/ Mestre Serrano, 42).