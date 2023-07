L’oferta d’oci saludable per a joves augmenta significativament la seua participació en una vesprada-nit de festa al CEIP Martínez Torres d’Aldaia

La quarta edició de APOKETANIT este 2023 tanca amb un balanç molt positiu en la seua activitat en plenes festes d’Aldaia. Una proposta alternativa d’oci nocturn saludable per a joves d’Aldaia entre els 12 i els 30 anys. Que va reunir a més de 250 participants en les instal·lacions del CEIP Martínez Torres.

La vesprada començava amb una ampla oferta d’activitats esportives i culturals a l’aire lliure. Que donaven pas a una vetlada amb la música com a protagonista, per a gaudir de l’oci d’una manera saludable i gratuïta. Els i les joves que es van apuntar van rebre com a obsequi de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Aldaia la samarreta commemorativa i gots reutilitzables.

Apoketanit 2023, que després de diverses edicions es consolida amb un augment considerable de participació. Ha comptat amb una oferta d’activitats triades pels propis joves en els processos participatius realitzats durant el present curs per Gent Jove.

D’esta manera, es van realitzar tornejos de voleybol i basket amb 120 inscripcions, bubble football i kangoo. A més d’una zona recreativa amb futbolins i billars i un videocall a càrrec de la UPCCA Aldaia, per a acabar a mitjanit amb una discomòbil plena de joves ballant i divertint-se de manera sana i saludable.

El grup de Corresponsals Juvenils d’Aldaia, amb prop de 40 integrants, ha col·laborat activament en el disseny de l’oferta d’activitats i en l’organització de la barra de refrescos gratuïts per a tots i totes les assistents.