La localitat de Godella se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebrarà del 16 al 22 de setembre i en la qual hi haurà multitud d’activitats per a tota la ciutadania. A més, durant tota la setmana l’autobús municipal serà gratuït.

El 16 de setembre tindrà lloc la “Ruta amb bici pel municipi”, que eixirà a partir de les 17.30 hores des del poliesportiu. L’activitat arribarà fins a l’antic escorxador, després continuarà per l’horta fins a Borbotó i acabarà a l’Ajuntament de Godella.

Totes les persones majors de 9 anys estan convidades a esta activitat en la qual col·labora la Penya Ciclista El Cantonet. Les persones interessades a participar en l’activitat hauran de formalitzar la seua inscripció totalment gratuïta en el correu electrònic godella2030@godella.es. El límit per a apuntar-se serà el 14 de setembre.

D’altra banda, el 19 de setembre se celebrarà el “Passeig per la zona de l’Eixample”, una ruta a peu de la mà de Josep Vicent López Gil, membre del Taller d’Història Local de Godella. Es recorrerà alguns dels llocs de la part de l’Eixample per a conéixer la seua història particular.

L’eixida està prevista a les 17.30 hores des del Carrer Sant Vicent de Burjassot. S’arribarà a la part coneguda com el Tercio, després s’arribarà al Parc Ricardo García de Vargas, enfront del col·legi Cervantes, i finalment a la plaça de l’Ermita.

Dos dies més tard, el 21 de setembre, hi haurà una “Marxa Saludable per l’Horta” de cinc quilòmetres. Els participants eixiran des de l’antic escorxador a les 19 hores per a gaudir d’un dels llocs més emblemàtic del terme municipal de Godella. En esta activitat col·labora l’Associació Espanyola contra el Càncer de Godella.

Finalment, el 22 de setembre, l’alumnat dels col·legis inscrits del municipi participaran en el “Circuit de Seguretat Viària” de 9 a 13 hores en la Plaça de l’Església.