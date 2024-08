Godelleta dona la benvinguda a les Festes d’Agost amb el pregó i la presentació de les Clavarieses

Godelleta inicia les Festes d’Agost amb el pregó de Jesús Perelló Fuster

Godelleta ha iniciat oficialment les seues esperades Festes d’Agost amb el pregó de Jesús Perelló Fuster, mestre titular de la Unió Musical de Godelleta, que es despedirà després de 40 anys en el concert del pròxim 14 d’agost. La cerimònia va començar a la plaça Padres Escolapios, on les diferents Clavaries, autoritats i la Unió Musical van recórrer fins a la plaça Espanya, on des del balcó de l’Ajuntament, la alcaldessa Amparo Pardo va presentar a Perelló com a pregoner especial.

Un pregó ben acollit pel municipi

El pregó va ser molt ben acollit pel municipi, destacant la unió del poble al voltant de les seues tradicions. Després de l’acte, es va repartir un detall especial a les persones assistents, i la Unió Musical va acompanyar a les Clavaries fins al Poliesportiu Municipal per al sopar de presentació.

Benvinguda a les Clavaries

La regidora de festes va donar la benvinguda a les Clavaries de la Verge de l’Assumpció, de Sant Roc, de la Verge del Carme i del Santíssim Crist del Perdó i de la Bona Mort, destacant el seu paper fonamental en les celebracions.

Importància de l’esdeveniment per a la identitat local

Per altra banda La Sociedad Pelotari de Godelleta ha presentat oficialment el Trofeo Moscatel de Galotxa, que se celebrarà del 15 al 18 d’agost al Trinquet Municipal “José Soldado”. La presentació, realitzada al Museu de la Galotxa i el Moscatel de Godelleta, va comptar amb el suport de la Corporació Municipal. La alcaldessa Amparo Pardo va subratllar la importància de l’esdeveniment per a la identitat local i va destacar que el torneig, programat per a les 18:00 hores, forma part essencial de les festes d’agost, coincidint amb les festivitats religioses.

Importància de l’esdeveniment per a la identitat local

A més a més la Biblioteca Municipal ha inaugurat l’exposició “Avifauna Sierra Perentxiza”, que estarà oberta fins al 30 de setembre i té com a objectiu promoure el coneixement del paper de les aus en els ecosistemes locals. En l’acte, José Gómez García va presentar el seu llibre “Contes per fer visible el invisible. En busca de la coherència ambiental”, que explora la connexió entre els éssers humans i la natura. L’alcaldessa Amparo Pardo ha destacat la importància d’aquesta mostra per recordar la nostra responsabilitat en la protecció del medi ambient i ha convidat la ciutadania a gaudir d’aquesta exposició que realça la biodiversitat de la Sierra Perentxiza.