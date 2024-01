El conseller de Sanitat de la Comunitat Valenciana, Marciano Gómez, ha assistit al centre de salut Serrería I per a vacunar-se enfront de la grip i la COVID-19

Ha insistit en la importància de la vacunació per a fer front als virus respiratoris.

Més d’un milió de persones han sigut vacunades contra la grip, i més de 760,000 contra la COVID-19 a la regió. Gómez ha destacat la necessitat de continuar vacunant per a protegir la població, especialment a grups de risc i a aquells amb altres patologies.

La vacunació s’ha estés a tota la població major de 18 anys. S’han aconseguit diferents cobertures en grups específics, com el 90.5% en centres sociosanitaris i al voltant del 70% en personal sanitari i sociosanitari. També s’han administrat més de 25,000 dosi per al virus respiratori a xiquets en centres sanitaris i maternitats i la campanya de vacunació inclou ara a xiquets de 2 a 5 anys com a grup recomanat per a la vacuna contra la grip.