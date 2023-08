Gran Èxit de Participació en les Festes Majors d’Alaquàs

La Cavalcada de Festes Majors il·lumina Alaquàs amb Colors i Animació

Celebració del XLVIIé Concurs de Paelles: Tradició i Comunitat en Acció

Amb les festes majors com a escenari, Alaquàs ha brillat més que mai gràcies a la gran participació en dos dels seus actes més emblemàtics. La població ha mostrat una vegada més la seua vibració i energia en aquestes celebracions que tenen una profunda arrel tradicional.

Alaquàs s’ha convertit en epicentre d’animació i color amb la seua esperada Cavalcada de Festes Majors. Aquest acte, ple d’esperança i festivitat, ha tingut lloc en un ambient ple de vida, alegria i amb la participació activa de la ciutadania. És innegable l’espera amb ànsia d’aquesta cavalcada, que any rere any es consolida com un dels moments clau de la programació festiva.

No obstant això, el punt culminant d’aquesta celebració va ser la celebració del XLVIIé Concurs de Paelles. Després d’unes mereixides vacances d’estiu, centenars de veïns i veïnes d’Alaquàs, juntament amb clavaries, col·lectius i diverses associacions locals, es van reunir en una magnífica demostració de comunitat i tradició. Aquesta trobada ha permès compartir no només un àpat tradicional, sinó també moments, rialles i experiències que recordaran durant molt de temps.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha volgut destacar i agraïr el treball actiu i la dedicació de tots els col·lectius festers que han col·laborat per fer d’aquestes festes una realitat. L’evolució d’aquestes festes mostra un creixement continu en participació, interès i organització, consolidant-se com un esdeveniment de referència en la comarca.

Amb actes d’aquesta envergadura, Alaquàs no només celebra les seues tradicions i cultura, sinó que també reforça el sentit de comunitat, mostrant al món el seu caràcter acollidor i la seua passió per la festa.

Per a futurs esdeveniments i festivitats, es espera que la trajectòria positiva que Alaquàs ha mostrat en aquestes festes continue creixent i que la participació ciutadana arribe a nous cims. En definitiva, una celebració que, sense dubte, ha deixat una empremta en el cor dels seus habitants i visitants.